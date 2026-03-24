Близько 1500 танкерів дозволяють РФ продавати нафту в обхід санкцій.

Україна працює над блокуванням тіньового флоту Росії, який дозволяє РФ продовжувати війну та обходити санкції.

Про це повідомили в Міноборони України.

Близько 1500 танкерів нині становлять російський тіньовий флот, який дозволяє окупантам продавати нафту в обхід санкцій."Перекриття цього каналу є одним із пріоритетів Плану війни України" - , повідомили в Міноборони.

Понад 610 танкерів тіньового флоту вже перебувають під санкціями.

Як заявили в Міноборони, доходи від продажу нафти через «тіньові» схеми, за різними оцінками, можуть формувати до 35-40% федерального бюджету РФ. Ці кошти йдуть на закупівлю, наприклад, чипів для ракет «Калібр», виробництво дронів типу «Шахед», «Герань», якими Росія бʼє по Україні, а також на виплати контрактів солдатам.