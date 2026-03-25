Reuters: два найбільші нафтові термінали Росії зупинили роботу після атак українських дронів

Ідеться про російські нафтові порти Усть-Луга та Приморськ.

пожежа на нафтобазі у порту Приморська, РФ
Фото: Planet

Два найбільші російські термінали Усть-Луга та Приморськ тимчасово припинили відвантаження нафти та нафтопродуктів через масовані атаки українських безпілотників.

Як пише Reuters із посиланням на поінформовані джерела, удари дронів по балтійських портах Росії є одними з найпотужніших за чотири роки війни.

Нафтовий порт Приморськ здатний експортувати понад 1 мільйон барелів сирої нафти марки Urals на день, є ключовим ринком збуту російської нафти та високоякісного дизельного палива. У 2022 році термінал відвантажив 16,8 мільйона метричних тонн нафтопродуктів.

Термінал Усть-Луга минулого року експортував 32,9 мільйона тонн нафтопродуктів, і наразі також не працює через атаки.

Голова Комітету з оборони парламенту Фінляндії Хейкі Аутто повідомив, що під час польоту бачив величезний стовп чорного диму, що здіймався з боку порту Приморськ.

