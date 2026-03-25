Міністр оборони заявив про підготовку ключових змін в процесі мобілізації та протидії СЗЧ

Також йдеться про окремі підходи для штурмовиків і піхотинців — щодо термінів служби та грошового забезпечення.

Сьогодні, 25 березня, міністр оборони Михайло Федоров повідомив, що провів закриту зустріч зі штурмовиками та піхотинцями з 13 підрозділів, які щодня тримають фронт й особисто виконують украй складні завдання. Це сержанти й солдати, які працюють на Донецькому, Сумському, Запорізькому, Харківському та Херсонському напрямках.

Обговорили реальну ситуацію на фронті та зафіксували проблемні питання:

тривалість перебування на позиціях,

складність заходів і виходів,

ускладнену логістику під постійними атаками дронів,

дефіцит людей,

якість підготовки військовослужбовців,

забезпечення дронами й необхідною технікою,

моральний стан та звʼязок на передовій.

“Разом провели краштест рішень, які готує команда Міноборони для армії. Зокрема, ключові зміни в процесі мобілізації та СЗЧ, а також окремі підходи для штурмовиків і піхотинців — щодо термінів служби та грошового забезпечення. Це буде пакет конкретних проєктів, які мають системно змінити ситуацію”, — написав Федоров.

Він додав, що, за завданням президента, спільно з військовими йде робота над тим, щоб масштабувати російські втрати та посилити наші фронтові позиції.