ГоловнаСуспільствоВійна

Міністр оборони заявив про підготовку ключових змін в процесі мобілізації та протидії СЗЧ

Також йдеться про окремі підходи для штурмовиків і піхотинців — щодо термінів служби та грошового забезпечення.

Міністр оборони Михайло Федоров
Фото: Міноборони

Сьогодні, 25 березня, міністр оборони Михайло Федоров повідомив, що провів закриту зустріч зі штурмовиками та піхотинцями з 13 підрозділів, які щодня тримають фронт й особисто виконують украй складні завдання. Це сержанти й солдати, які працюють на Донецькому, Сумському, Запорізькому, Харківському та Херсонському напрямках.

Обговорили реальну ситуацію на фронті та зафіксували проблемні питання

  • тривалість перебування на позиціях, 
  • складність заходів і виходів, 
  • ускладнену логістику під постійними атаками дронів, 
  • дефіцит людей, 
  • якість підготовки військовослужбовців, 
  • забезпечення дронами й необхідною технікою, 
  • моральний стан та звʼязок на передовій.

“Разом провели краштест рішень, які готує команда Міноборони для армії. Зокрема, ключові зміни в процесі мобілізації та СЗЧ, а також окремі підходи для штурмовиків і піхотинців — щодо термінів служби та грошового забезпечення. Це буде пакет конкретних проєктів, які мають системно змінити ситуацію”, — написав Федоров.

Він додав, що, за завданням президента, спільно з військовими йде робота над тим, щоб масштабувати російські втрати та посилити наші фронтові позиції.

﻿
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies