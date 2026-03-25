Росіяни майже вдвічі збільшили застосування дронів на півдні

На півдні України ворог збільшив застосування БпЛА, зокрема баражувальних боєприпасів типу "Молнія-2" та "Ланцет".

Про це в коментарі LIGA.net повідомив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин.

За його словами, щодня фіксується збільшення кількості атак дронів. Якщо два-три тижні тому говорили про близько 300 таких ударів, то зараз їх уже налічується 550 на день.

"Це свідчить про те, що ворог прагне збільшити зону ураження, дальність застосування та завдавати удари по логістичних шляхах наших сил", – зазначив Волошин.

Речник також підкреслив зміну тактики: якщо раніше по кількох населених пунктах застосовувалося по три-п’ять КАБів, то тепер по деяких пунктах використовується 20 і більше боєприпасів одночасно.