Омбудсман відреагував на образливі вислови депутатки з Дніпропетровщини про хворих дітей
Архієпископ Сумський і Охтирський Никодим повідомив про те, що очолив УПЦ КП
Йокодзуна зачекає: Явгусишин перервав програшну серію. Але для історичного підвищення цього не досить
Командувач СБС «Мадяр» виступив проти фізичного тиску на військових та ухилення від закону
Самотність Патріарха. Як і чим запам’ятається Філарет Денисенко
МВФ занепокоєний, чи буде здатна Україна отримати $8,1 млрд допомоги на тлі затягування Радою прийняття необхідних рішень
Леся Карнаух: «Під сплату ПДВ підпадають ≈250 тисяч ФОПів. Прогнозовані надходження до бюджету — до 20 млрд грн на рік»
Угорщина будує новий трубопровід для нафтопродуктів зі Словаччиною
Укрзалізниця призупинила пряме сполучення між Києвом та Харковом поїздом "Інтерсіті"
Росіяни майже вдвічі збільшили застосування дронів на півдні

Також ворог змінив тактику авіаударів.

Росіяни майже вдвічі збільшили застосування дронів на півдні
ілюстративне фото
Фото: Генштаб ЗСУ

На півдні України ворог збільшив застосування БпЛА, зокрема баражувальних боєприпасів типу "Молнія-2" та "Ланцет". 

Про це в коментарі LIGA.net повідомив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин.

За його словами, щодня фіксується збільшення кількості атак дронів. Якщо два-три тижні тому говорили про близько 300 таких ударів, то зараз їх уже налічується 550 на день.

"Це свідчить про те, що ворог прагне збільшити зону ураження, дальність застосування та завдавати удари по логістичних шляхах наших сил", – зазначив Волошин.

Речник також підкреслив зміну тактики: якщо раніше по кількох населених пунктах застосовувалося по три-п’ять КАБів, то тепер по деяких пунктах використовується 20 і більше боєприпасів одночасно.

