Команда Save Ukraine повернула з російської окупації та депортації 15 українських дітей

Діти перебувають у безпеці та отримують необхідну допомогу.

Минулого тижня команда Save Ukraine повернула з тимчасово окупованих територій та депортації 15 українських дітей і підлітків. Рятувальна місія відбулася за підтримки партнерів у межах ініціативи Президента України Bring Kids Back UA.

Про це повідомили у Save Ukraine.

Усі врятовані діти пережили складні та небезпечні обставини – страх, тиск і погрози з боку окупаційних сил. Сьогодні вони перебувають у безпеці та отримують необхідну допомогу.

Серед врятованих:

19-річний Ярослав, якого представники ФСБ незаконно утримували у підвалі та допитували протягом ночі. Окупанти намагалися змусити його підписати контракт із російською армією.

18-річна Ірина, яка кілька днів була змушена залишатися вдома через безперервні обстріли, без доступу до води та їжі. Після досягнення повноліття їй вдалося виїхати з окупації.

9-річний Назар, який протягом чотирьох років жив під постійними обстрілами. Російські військові облаштували позиції неподалік його дому, а снаряди регулярно пролітали над будинком. Сьогодні вся його родина перебуває у безпеці.

Наразі всі врятовані діти перебувають у центрах «Надії та відновлення», де отримують психологічну підтримку, допомогу з відновленням документів, житло та всебічну турботу. Основна мета – допомогти їм відновити відчуття безпеки та повернути дитинство.

У Save Ukraine наголошують: попри успішні рятувальні операції, сотні тисяч українських дітей досі залишаються на тимчасово окупованих територіях. Окупаційна влада посилює тиск, зокрема намагається примусово мобілізувати підлітків і ускладнює маршрути повернення.

Організація висловлює щиру подяку партнерам – ініціативі We Are All Ukrainians, БФ «Хуманіті» та Об’єднаному центру з координації пошуку та звільнення військовополонених і незаконно позбавлених волі осіб – за підтримку та ефективну співпрацю.

Команда Save Ukraine продовжує працювати, доки кожна українська дитина не повернеться додому.