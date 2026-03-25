Комітет ВРУ підтримав законопроєкт про регулювання Telegram в Україні

Профільний комітет Верховної Ради одноголосно підтримав законопроєкт №11115, який передбачає регулювання діяльності Telegram та подібних платформ.

Автор ініціативи, член Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Микола Княжицький повідомив, що це рішення стало безальтернативним після останніх терактів.

За його словами, російські спецслужби масово використовують цифрові майданчики для вербування українців, координації диверсій та поширення фейків. Проблема стосується не лише месенджерів, а й відеоігор та соцмереж на кшталт TikTok, які стають інструментами дестабілізації.

Княжицький пояснив, що законопроєкт не передбачає заборони платформ або запровадження цензури. Основна мета — встановити базову відповідальність власників ресурсів перед українською державою. Платформи зобов’яжуть розкрити структуру власності та джерела фінансування, а також призначити уповноваженого представника для комунікації з державними органами. У випадках, що стосуються тероризму, шахрайства чи загроз національній безпеці, адміністрації мереж мають оперативно співпрацювати з правоохоронцями.

Для платформ, які ігноруватимуть ці вимоги, передбачена система санкцій. Вона включає фінансові штрафи та обмеження на використання таких сервісів державними органами, банками та структурами, що працюють із персональними даними громадян.

Княжицький підкреслив, що держава має регулювати не користувачів чи контент, а саме поведінку платформ. Ініціатива вже отримала принципову підтримку на рівні Єврокомісії та не суперечить європейському законодавству, враховуючи умови війни в Україні.