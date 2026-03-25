Головне за середу, 25 березня: 140 боєзіткнень, умови "миру", стрілянина в Одесі, новий голова ВАКС

Бойові дії на Донеччині, 140 бойових зіткнень, ворожі обстріли, проблеми російських нафтових портів, війна на Близькому Сході. Яким запам’ятається 1491-й день повномасштабної війни.

США можуть надати Україні гарантії безпеки, необхідні для мирної угоди, у разі передачі Донбасу Росії, заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю Reuters.

Зеленський заявив, що зараз, коли Сполучені Штати зосереджені на власному конфлікті з Іраном, Трамп чинить тиск на Україну, намагаючись швидко припинити війну.

За словами Президента України, такий вихід поставить під загрозу безпеку як України, так і Європи, оскільки він поступиться Росії сильними оборонними позиціями регіону.

Також Зеленський подякував адміністрації Трампа за збереження поставок систем протиракетної оборони Patriot, незважаючи на зростання попиту на цю зброю через конфлікт у Перській затоці.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 25 березня відбулося 140 бойових зіткнень.

39 атак здійснили росіяни на Покровському напрямку від початку доби. Значну кількість ворожих атак зафіксовано також на Костянтинівському та Гуляйпільському напрямках.

Президент України Володимир Зеленський провів селекторну нараду з регіонами, які зазнали російських ударів, та доручив посилити протиповітряну оборону, зокрема у західних областях країни.

Зеленський також повідомив зокрема, що наразі є інформація про підготовку Росією нової операції, спрямованої проти систем водопостачання України. У зв’язку з цим президент підкреслив необхідність максимально відповідального ставлення до захисту критичної інфраструктури на місцях.

Головою Вищого антикорупційного суду став Ігор Строгий.

Відповідне рішення ухвалили на зборах суддів 25 березня.

Заступником голови ВАКС обрали Дмитра Михайленка.

В Одесі водій стріляв у поліцейських під час перевірки документів, повідомила Національна поліція. Двоє патрульних зазнали вогнепальних поранень.

В місті впроваджено спецоперацію для затримання чоловіка. Відомо, що він перебуває у розшуку за ухилення від мобілізації.

Два найбільші російські термінали Усть-Луга та Приморськ тимчасово припинили відвантаження нафти та нафтопродуктів через масовані атаки українських безпілотників.

Як пише Reuters із посиланням на поінформовані джерела, удари дронів по балтійських портах Росії є одними з найпотужніших за чотири роки війни.

Нафтовий порт Приморськ здатний експортувати понад 1 мільйон барелів сирої нафти марки Urals на день, є ключовим ринком збуту російської нафти та високоякісного дизельного палива. У 2022 році термінал відвантажив 16,8 мільйона метричних тонн нафтопродуктів.

Термінал Усть-Луга минулого року експортував 32,9 мільйона тонн нафтопродуктів і наразі також не працює через атаки.

Іранська сторона офіційно заявила, що не прийме умови припинення вогню і вважає нелогічним вступати в переговори зі США, пише CNN.

Тегеран звинувачує Вашингтон у систематичному порушенні попередніх домовленостей. Іран планує досягти своїх стратегічних цілей військовим шляхом і не дозволить Дональду Трампу диктувати умови завершення конфлікту, який розпочався наприкінці лютого 2026 року, повідомляють джерела медіа.

Натомість президент США раніше заявляв, що обидві сторони нібито прагнуть «укласти угоду». Він зазначив, що його довірені особи Стів Віткофф і Джаред Кушнер залучені до дискусій, які нібито ініціював саме Іран. Проте іранське МЗС назвало ці заяви «фейковими новинами», наголосивши, що жодних прямих чи непрямих контактів із представниками Білого дому не було протягом останніх тижнів.

