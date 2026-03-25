Іранська сторона офіційно заявила, що не прийме умови припинення вогню і вважає нелогічним вступати в переговори зі США, пише CNN.

Тегеран звинувачує Вашингтон у систематичному порушенні попередніх домовленостей. Іран планує досягти своїх стратегічних цілей військовим шляхом і не дозволить Дональду Трампу диктувати умови завершення конфлікту, який розпочався наприкінці лютого 2026 року, повідомляють джерела медіа.

Водночас президент США раніше заявляв, що обидві сторони нібито прагнуть «укласти угоду». Він зазначив, що його довірені особи Стів Віткофф і Джаред Кушнер залучені до дискусій, які нібито ініціював саме Іран. Проте іранське МЗС назвало ці заяви «фейковими новинами», наголосивши, що жодних прямих чи непрямих контактів із представниками Білого дому не було протягом останніх тижнів.