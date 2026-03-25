Самотність Патріарха. Як і чим запам’ятається Філарет Денисенко
Самотність Патріарха. Як і чим запам’ятається Філарет Денисенко
Іран відкинув пропозицію США щодо перемир’я

Також Тегеран заперечує ведення переговорів.

Іран відкинув пропозицію США щодо перемир’я
Президент Ірану Масуд Пезешкіан
Іранська сторона офіційно заявила, що не прийме умови припинення вогню і вважає нелогічним вступати в переговори зі США, пише CNN

Тегеран звинувачує Вашингтон у систематичному порушенні попередніх домовленостей. Іран планує досягти своїх стратегічних цілей військовим шляхом і не дозволить Дональду Трампу диктувати умови завершення конфлікту, який розпочався наприкінці лютого 2026 року, повідомляють джерела медіа.

Водночас президент США раніше заявляв, що обидві сторони нібито прагнуть «укласти угоду». Він зазначив, що його довірені особи Стів Віткофф і Джаред Кушнер залучені до дискусій, які нібито ініціював саме Іран. Проте іранське МЗС назвало ці заяви «фейковими новинами», наголосивши, що жодних прямих чи непрямих контактів із представниками Білого дому не було протягом останніх тижнів.

  • США через Пакистан передали Ірану список із 15 вимог для завершення війни. Документ передбачає демонтаж ядерної інфраструктури, обмеження ракетної програми Тегерана, припинення підтримки проксі-угруповань та визнання права Ізраїлю на існування. 
  • У відповідь Іран висунув власні умови: виведення американських військ із регіону, виплата репарацій за завдані збитки та визнання повного контролю Тегерана над Ормузькою протокою. 
