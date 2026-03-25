У США українська делегація досягла низки домовленостей щодо енергетичних проєктів в Україні

Міністр енергетики Денис Шмигаль повідомив, що у межах роботи української делегації у Сполучених Штатах вже досягнуто важливих домовленостей з американськими компаніями щодо енергетичних проєктів в Україні:
- Міністерство енергетики уклало Угоду про розподіл вуглеводнів із компанією Aspect Holdings. Документ сприятиме залученню інвестицій у розвиток українського видобутку вуглеводнів, підвищенню енергетичної безпеки нашої держави.
- НАК «Нафтогаз України» підписала Меморандум із провідним міжнародним виробником енергетичного обладнання Solar Turbines. Серед потенційних напрямів співробітництва — локалізація сервісу та технічного обслуговування обладнання, навчання українських фахівців та інші ініціативи, спрямовані на підвищення енергетичної стійкості та незалежності об’єктів Групи Нафтогаз.
- Меморандум про взаєморозуміння між НАК «Нафтогаз України» та компанією Baker Hughes. Імплементація угоди дозволить підвищити енергоефективність та надійність роботи газових турбін і компресорних агрегатів, підвищити продуктивність та оптимізувати видобуток.
- Меморандум НАК «Нафтогаз України» з Американським інститутом нафти (API). Серед напрямів співпраці — обмін інформацією щодо чинних стандартів, сертифікатів, технологій та найкращих галузевих практик у нафтогазовій галузі, включаючи участь експертів Групи у процесі розробки стандартів API.
Нагадаємо, у США Денис Шмигаль окреслив найбільш перспективні напрями для інвестицій: системи накопичення енергії (BESS), відновлювана енергетика, газова генерація, розвиток локальних енергетичних мереж, видобуток газу, нафтогазова інфраструктура.