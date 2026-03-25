У США українська делегація досягла низки домовленостей щодо енергетичних проєктів в Україні

Йдеться про співпрацю щодо розподілу вуглеводнів, виробництва енергообладнання та енергоефективності.

Міністр енергетики Денис Шмигаль повідомив, що у межах роботи української делегації у Сполучених Штатах вже досягнуто важливих домовленостей з американськими компаніями щодо енергетичних проєктів в Україні:

Міністерство енергетики уклало Угоду про розподіл вуглеводнів із компанією Aspect Holdings. Документ сприятиме залученню інвестицій у розвиток українського видобутку вуглеводнів, підвищенню енергетичної безпеки нашої держави.

НАК «Нафтогаз України» підписала Меморандум із провідним міжнародним виробником енергетичного обладнання Solar Turbines. Серед потенційних напрямів співробітництва — локалізація сервісу та технічного обслуговування обладнання, навчання українських фахівців та інші ініціативи, спрямовані на підвищення енергетичної стійкості та незалежності об’єктів Групи Нафтогаз.

Меморандум про взаєморозуміння між НАК «Нафтогаз України» та компанією Baker Hughes. Імплементація угоди дозволить підвищити енергоефективність та надійність роботи газових турбін і компресорних агрегатів, підвищити продуктивність та оптимізувати видобуток.

Меморандум НАК «Нафтогаз України» з Американським інститутом нафти (API). Серед напрямів співпраці — обмін інформацією щодо чинних стандартів, сертифікатів, технологій та найкращих галузевих практик у нафтогазовій галузі, включаючи участь експертів Групи у процесі розробки стандартів API.

Нагадаємо, у США Денис Шмигаль окреслив найбільш перспективні напрями для інвестицій: системи накопичення енергії (BESS), відновлювана енергетика, газова генерація, розвиток локальних енергетичних мереж, видобуток газу, нафтогазова інфраструктура.