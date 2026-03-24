ГоловнаЕкономікаФінанси

Шмигаль обговорив у США кредит на 1,4 млрд доларів для України

Кошти планують спрямувати на оновлення енергетичного обладнання, зокрема, для видобутку газу, а також на посилення співпраці з «Ексімбанком» США.

Керівники Міненерго США Кріс Райт і України Денис Шмигаль
Фото: телеграм-канал міністра енергетики України

Міністр енергетики України Денис Шмигаль під час візиту до США зустрівся зі своїм американським колегою Крісом Райтом і вони обговорили можливість залучення кредиту в розмірі 1,4 мільярда доларів від американської корпорації DFC.

За словами українського міністра, ключовою темою зустрічі став стан української енергосистеми після російських атак та визначення пріоритетів для її відбудови. 

Шмигаль сказав, що кредит планують спрямувати на оновлення енергетичного обладнання, зокрема, для видобутку газу, а також на посилення співпраці з «Ексімбанком» США.

Окрему увагу посадовці приділили нарощуванню видобутку нафти та газу в Україні із залученням американського бізнесу. Шмигаль представив перспективи розвитку Вертикального газового коридору та переваги використання українських підземних сховищ газу. Також під час зустрічі обговорили розвиток одеського термінала, який має стати важливим хабом для транспортування нафти до європейських країн.

Крім того, міністр енергетики України поінформував Кріса Райта про переговори з американськими компаніями щодо пошуку альтернативних джерел постачання дизельного пального. Шмигаль висловив сподівання на підтримку цього питання з боку адміністрації США та подякував за нещодавнє рішення виділити додаткові 276 мільйонів доларів на підтримку українського енергосектору. 

Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies