У вівторок в більшості регіонів України будуть застосовувати графіки відключень світла

З 06.00 до 22.00 - відключення для побутових споживачів, та на 2 години більше - для промислових.

24 березня у більшості регіонів України будуть застосовувати графіки відключень електроенергії.

Про це повідомили в Укренерго.

З 06:00 до 24:00 діятимуть графіки обмеження потужності для промислових споживачів,з 06:00 до 10:00 та з 16:00 до 22:00 – графіки відключень електроенергії для побутових споживачів.

Причина запровадження обмежень – наслідки попередніх російських ракетно-дронових атак. В "Укренерго" наголошують, що ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за конкретною адресою можна дізнатись на офіційних сторінках обленерго в кожному регіоні.

"Коли електроенергія з’являється за графіком – будь ласка, споживайте її ощадливо", - закликають енергетики.