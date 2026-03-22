Завтра в Україні планують застосовувати графіки погодинних відключень

Перехожі крокують у темряві під час відключення електроенергії в Києві, 20 січня 2026 року.

Завтра, 23 березня, в Україні планують застосовувати графіки погодинних відключень із 17:00 до 22:00.

Про це попередили в Укренерго.

«Завтра, 23 БЕРЕЗНЯ, в усіх регіонах України з 17:00 до 22:00 будуть застосовуватись ГРАФІКИ ПОГОДИННИХ ВІДКЛЮЧЕНЬ та ГРАФІКИ ОБМЕЖЕННЯ ПОТУЖНОСТІ (для промислових споживачів)», – зазначили там.

Причиною запровадження обмежень є наслідки попередніх російських ракетно-дронових атак на енергосистему.

В Укренерго попередили, що ситуація в енергосистемі може змінитись, тому час та обсяг застосування відключень за конкретною адресою варто дізнаватися на офіційних сторінках обленерго.

«Коли електроенергія з’являється за графіком – будь ласка, споживайте її ощадливо», – нагадали в компанії.