Командувач СБС «Мадяр» виступив проти фізичного тиску на військових та ухилення від закону
Леся Карнаух: «Під сплату ПДВ підпадають ≈250 тисяч ФОПів. Прогнозовані надходження до бюджету — до 20 млрд грн на рік»
Спецпризначенці ГУР уразили два військові кораблі росіян
Угорщина будує новий трубопровід для нафтопродуктів зі Словаччиною
Віталій Манський: “Обходити дражливі теми про війну в документальному кіно - не найкраще рішення”
МВФ занепокоєний, чи буде здатна Україна отримати $8,1 млрд допомоги на тлі затягування Радою прийняття необхідних рішень
Омбудсман відреагував на образливі вислови депутатки з Дніпропетровщини про хворих дітей
Укрзалізниця призупинила пряме сполучення між Києвом та Харковом поїздом "Інтерсіті"
Зеленський про пропозицію Drone Deal: США були зацікавлені, але угоду ми з Трампом не підписали. Не знаю, чому
На лівому березі Києва сталася аварія в електромережі, є перебої зі світлом та водопостачанням

Енергетики вже працюють над ліквідацією пошкодження.

На лівому березі Києва сталася аварія в електромережі, є перебої зі світлом та водопостачанням
ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Пізно ввечері 21 березня на лівому березі Києва сталася аварія в електромережі. 

Про це повідомляє КМДА. 

“Через аварійну ситуацію на електромережі на лівому березі перебої зі світлом та водопостачанням”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що енергетики вже працюють над ліквідацією пошкодження.

Доповнено. Зі свого боку, ДТЕК повідомив, що частина Дарницького та Дніпровського районів залишились без світла через аварію на обладнанні. Енергетики активно працюють над відновленням. У пріоритеті — підключення критичної інфраструктури за резервними схемами. Енергетики планують завершити ремонтні роботи до 02:20.

