На лівому березі Києва сталася аварія в електромережі, є перебої зі світлом та водопостачанням

Пізно ввечері 21 березня на лівому березі Києва сталася аварія в електромережі.

Про це повідомляє КМДА.

“Через аварійну ситуацію на електромережі на лівому березі перебої зі світлом та водопостачанням”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що енергетики вже працюють над ліквідацією пошкодження.

Доповнено. Зі свого боку, ДТЕК повідомив, що частина Дарницького та Дніпровського районів залишились без світла через аварію на обладнанні. Енергетики активно працюють над відновленням. У пріоритеті — підключення критичної інфраструктури за резервними схемами. Енергетики планують завершити ремонтні роботи до 02:20.