Киянина засудили до 15 років позбавлення волі: купив у жінки 5-річну дитину і зґвалтував

Матір теж отримала вирок.

Фото: Офіс Генпрокурора

Житель Києва отримав вирок за те, що за 100$ отримав від знайомої жінки її п’ятирічну доньку для сексуальної експлуатації.

Про це повідомив Офіс Генпрокурора.

Обвинувачений через Інтернет познайомився із жінкою та домовився з нею про передачу дитини в обмін на гроші. Опісля чоловік зґвалтував дівчинку. 

За інформацією ОГП, зловмисник детально розповідав про злочин своїм знайомим і надсилав свої фото й дитини в оголеному вигляді.

Суд першої інстанції визнав чоловіка винним, призначивши максимальне покарання - 15 років позбавлення волі із конфіскацію всього майна, крім житла. Але обвинувачений подав апеляцію, яку, щоправда, програв.

Тепер вирок набрав законної сили і чоловік отримав 15 років тюрми. Жінка, яка продала свою дитину, теж отримала такий термін, але апеляції не подавала. 

Наразі дитина перебуває у Центрі соціально-психологічної реабілітації.

