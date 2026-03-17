ГоловнаКиїв

У Києві викрили фінансову піраміду, через яку ошукали вкладників на понад 20 млн гривень

Один із організаторів піраміди зараз перебуває в ЄС.

Фото: Офіс Генпрокурора
Фото: Офіс Генпрокурора

У Києві викрили масштабну шахрайську схему, організатори якої виманювали гроші в громадян під виглядом інвестицій у міжнародні проєкти. 

Про це повідомив Офіс Генпрокурора.

Зловмисники залучили понад 20 мільйонів гривень, обіцяючи надшвидкі прибутки.

Схема діяла з жовтня 2022 року. Шахраї створили фейковий «міжнародний інвестиційний майданчик» і шукали потенційних жертв через соціальні мережі. До реклами «успішних кейсів» залучали Instagram-блогерів, які переконували аудиторію в надійності вкладень. Мінімальний поріг входу становив 50 USDT (криптовалютний актив).

Для імітації роботи платформи шахраї розробили сайти з персональними кабінетами. Вкладники бачили в них віртуальні цифри нібито нарахованих відсотків, проте насправді організатори одразу виводили реальні кошти на власні рахунки.

Наразі одному з організаторів піраміди — 32-річному українцю, який зараз перебуває в одній із країн ЄС, — слідчі заочно повідомили про підозру у шахрайстві в особливо великих розмірах. Фігуранту загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна. 

Поліція і кіберполіція продовжують встановлювати інших учасників злочинної групи.

﻿
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies