В Україні викрили зловживання в межах Програми медичних гарантій: збитки становлять понад 108 млн грн

Повідомлено про підозру 18 особам в десяти областях України.

Обшуки у справі про зловживання в межах Програми мед. гарантій

Правоохоронці викрили масштабні зловживання в межах Програми медичних гарантій: сума збитків становить 108,3 млн грн збитків.

Про це повідомили в Офісі Генпрокурора.

Встановлено факти незаконного заволодіння бюджетними коштами під час виконання договорів про медичне обслуговування населення за Програмою медичних гарантій, укладених між Національною службою здоров’я України та закладами охорони здоров’я.

Попередньо встановлена сума збитків становить 108,3 млн грн.

"Зловживання мали не поодинокий, а системний характер та пов’язані з ключовим принципом функціонування програми – «гроші ходять за пацієнтом». Фактично замість наданих громадянам медичних послуг окремі заклади охорони здоров’я формували фіктивні записи в електронній системі, штучно збільшуючи обсяги такої допомоги та завищували вартість закупівель медичного обладнання для отримання бюджетного фінансування", - йдеться в повідомленні.

20 березня проведено масштабну спецоперацію у 18 областях України. У межах розслідування у 26 кримінальних провадженнях проведено 70 обшуків на території: Вінницької, Волинської, Дніпропетровської, Житомирської, Закарпатської, м. Києва, Кіровоградської, Львівської, Миколаївської, Одеської, Полтавської, Сумської, Тернопільській, Харківській, Хмельницької, Черкаської, Чернівецької та Чернігівської областей.

Наразі у 12 кримінальних провадженнях повідомлено повідомлено про підозру 18 особам, серед яких:

1 директор дочірнього підприємства клінічного санаторію

1 фізична особа-підприємець

10 директорів комунальних некомерційних підприємств (у тому числі один депутат селищної ради)

2 бухгалтери

4 медичні працівники.

Підозри повідомлено у Донецькій, Волинській, Рівненській, Кіровоградській, Миколаївській, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернівецькій та Чернігівській областях.

Факти, встановлені в межах розслідувань, свідчать про спроби окремих посадових осіб системно монетизувати бюджетні кошти, призначені для реального лікування пацієнтів, шляхом маніпуляцій з обліком медичних послуг.

В Офісі Генпрокурора заявили, що робота з викриття таких схем триває.

