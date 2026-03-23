ГоловнаЕкономікаДержава

Зерно під чужим прапором: РФ та Білорусь продовжують експортувати українське зерно з ТОТ України під виглядом власного

Минулого року РФ вивезла понад 2 млн тонн українського зерна.

Росія та Білорусь продовжують експортувати українське зерно з окупованих територій під виглядом власного. Українське зерно відправляють до російських терміналів для його "легалізації".

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

"Зерно, яке вивозиться з українських портів на ТОТ, часто направляється до російських терміналів для змішування краденої продукції та її "легалізації," – зазначають у ЦПД.  

За минулий рік Росія вивезла понад 2 млн тонн викраденого зерна через порти на окупованих територіях, а також Балтійського, Чорного та Азовського морів. Водночас вона систематично та прицільно атакує ферми та портову інфраструктуру України.

З початку 2026 року, за даними з відкритих джерел, було зафіксовано мінімум 31 рейс із краденим зерном з ТОТ України. 

У ЦПД наголошують, РФ методично знищує сільськогосподарський сектор держави, яка годує понад 400 мільйонів людей у 100 країнах світу.

  • Росія продовжує експортувати зерно, вирощене на окупованих територіях України, під виглядом російського і використовує для цього потужності портів в Азовському та Чорному морях, насамперед - Севастопольського морпорту.
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies