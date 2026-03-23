В Україні не передбачається дефіцит дизельного пального у квітні.
Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.
Таким чином, в ЦПД спростували повідомлення, які поширюються в інфопросторі.
"Ці матеріали є наслідком неправильного трактування аналітичних оглядів ринку видання Enkorr, а не реальним відображенням ситуації з постачанням", - йдеться в повідомленні.
Оглядачі вже також спростували цю інформацію.
Триває процес контрактування ресурсу: понад 40% обсягів уже зафіксовано, а решта — підтверджена постачальниками.
Як повідомили в центрі, ключовим питанням є лише ринкова ціна на пальне на наступний період.
- Уряд ухвалив програму "Кешбек на пальне". З 20 березня українці зможуть отримувати часткову компенсацію витрат на пальне, придбане на АЗС, які беруть участь в програмах: 15% – на дизель, 10% – на бензин, 5% – на автогаз.