В ЦПД спростували повідомлення в інфопросторі про нібито дефіцит пального, ключовим питанням є лише ціна.

В Україні не передбачається дефіцит дизельного пального у квітні.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

Таким чином, в ЦПД спростували повідомлення, які поширюються в інфопросторі.

"Ці матеріали є наслідком неправильного трактування аналітичних оглядів ринку видання Enkorr, а не реальним відображенням ситуації з постачанням", - йдеться в повідомленні.

Оглядачі вже також спростували цю інформацію.

Триває процес контрактування ресурсу: понад 40% обсягів уже зафіксовано, а решта — підтверджена постачальниками.

Як повідомили в центрі, ключовим питанням є лише ринкова ціна на пальне на наступний період.