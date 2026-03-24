В Україні створять систему фудбенкінгу: нереалізовану їжу передаватимуть на благодійність

В Україні створять систему фудбенкінгу для нереалізованої їжі.

Про це в ефірі телемарафону розповів заступник Міністра економіки Тарас Висоцький.

В Україні щодня викидають понад 2,5 мільйона тонн продуктів. Ініціатива має на меті зменшити їх кількість і переспрямувати на допомогу тим, хто цього потребує.

Як це працює?

Виробники та ритейлери передаватимуть непродані, але безпечні продукти до банків продовольства – неприбуткових організацій, які здійснюватимуть їх сортування, зберігання та формування продуктових наборів. Надалі ці продукти або готові страви безкоштовно передаватимуться людям, які перебувають у складних життєвих обставинах.

При цьому, вимоги до безпечності харчових продуктів залишатимуться незмінними, а контроль здійснюватимуть державні органи.

Мета ініціативи передавати на благодійність від 50% до 80% нереалізованої їжі. Відповідний меморандум вже підписано, а законодавчі зміни планують напрацювати найближчими місяцями.