На Херсонщині викрили схему незаконної вирубки лісу на майже 8 млн гривень

Трьом посадовцям повідомили про підозру.

На Херсонщині викрили схему незаконної вирубки лісу на майже 8 млн гривень

На Херсонщині виявили схему незаконної вирубки лісу на майже 8 млн грн збитків.

Про це повідомили в Офісі Генпрокурора.

Трьом посадовцям лісової галузі повідомили про підозру у цій справі.Підозри отримали виконувач обов’язків директора та лісничий ДП «Великокопанівське лісомисливське господарство», а також головний спеціаліст Південного міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства.

За даними слідства, ще у 2022 році в одному з лісових кварталів Великоолександрівського лісництва сталася пожежа. Уже у вересні 2023 року в одного з підозрюваних, а саме керівника підприємства, виник умисел використати цю ділянку для заготівлі деревини та її подальшого продажу як комерційної. До реалізації цього плану він залучив лісничого.

Щоб обійти обов’язкову оцінку впливу на довкілля, яка потрібна для рубок на площі понад 1 гектар, ділянку лісу площею майже 3,5 гектара штучно поділили на менші - до одного гектара кожна. На підставі цих документів, за сприяння посадовиці профільного управління, було отримано лісорубні квитки без дотримання норм закону.

Саме на підставі цих квитків було незаконно вирубано понад 2 200 дерев. Збитки, завдані державі, оцінено майже у 8 млн грн.

  • На Прикарпатті судитимуть підозрюваних у масштабній вирубці в НПП «Гуцульщина». Знищено понад 13,5 тисячі дерев на площі більш ніж 200 гектарів.
