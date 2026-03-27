Всеукраїнський театральний фестиваль-премія «ГРА – 2026» оприлюднив довгий список учасників. До нього увійшли 34 вистави з 10 міст України. Засновником і організатором заходу є Національна спілка театральних діячів України.

Тепер експертна рада фестивалю має переглянути всі вистави з довгого сиску та відібрати з них ті, що увійдуть до короткого списку. Його оголошення запланували на липень 2026.

Публікуємо лонглист фестивалю за номінаціями:

За найкращу драматичну виставу великої сцени

Вінницький обласний український академічний музично-драматичний театр ім. М. К. Садовського – вистава «Кассандра» Дикий театр (ФОП Кравченко) (Київ) – вистава «Володар мух» Львівський академічний драматичний театр ім. Лесі Українки – вистава «Божественна комедія» Національний академічний український драматичний театр ім. Марії Заньковецької – вистава «Я бачу, вас цікавить пітьма» Перший академічний український театр для дітей та юнацтва – вистава «Бояриня»

За найкращу драматичну виставу камерної сцени (до 150 глядачів)

Івано-Франківський національний академічний драматичний театр ім. Івана Франка – вистава «Медея» Київський академічний театр «Золоті ворота» – вистава «Brecht.Cabarett» Київський національний академічний Молодий театр – вистава «Місячні» Львівський академічний драматичний театр ім. Лесі Українки – вистава «Жага» Національний академічний драматичний театр ім. Івана Франка – вистава «Наш клас» Театр «ГаРмИдЕр» (Луцьк) – вистава «Хованки»

За найкращу музичну виставу у жанрі опери/оперети/мюзиклу

Івано-Франківська обласна філармонія ім. Іри Маланюк – вистава «Катерина» Київський національний академічний театр оперети – вистава «Місяць» Національний будинок музики в копродукції з Національним академічним драматичним театром ім. Івана Франка – вистава «Реквієм»

