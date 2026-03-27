Фестиваль-премія «ГРА – 2026» оголосив список учасників

До лонглисту увійшли 34 вистави з 10 міст.

Фото: Фестиваль-премія «ГРА – 2026»

Всеукраїнський театральний фестиваль-премія «ГРА – 2026» оприлюднив довгий список учасників. До нього увійшли 34 вистави з 10 міст України. Засновником і організатором заходу є Національна спілка театральних діячів України. 

Тепер експертна рада фестивалю має переглянути всі вистави з довгого сиску та відібрати з них ті, що увійдуть до короткого списку. Його оголошення запланували на липень 2026.

Публікуємо лонглист фестивалю за номінаціями:

За найкращу драматичну виставу великої сцени

  1. Вінницький обласний український академічний музично-драматичний театр ім. М. К. Садовського – вистава «Кассандра»

  2. Дикий театр (ФОП Кравченко) (Київ) – вистава «Володар мух»

  3. Львівський академічний драматичний театр ім. Лесі Українки – вистава «Божественна комедія»

  4. Національний академічний український драматичний театр ім. Марії Заньковецької – вистава «Я бачу, вас цікавить пітьма»

  5. Перший академічний український театр для дітей та юнацтва – вистава «Бояриня»

За найкращу драматичну виставу камерної сцени (до 150 глядачів)

  1. Івано-Франківський національний академічний драматичний театр ім. Івана Франка – вистава «Медея»

  2. Київський академічний театр «Золоті ворота» – вистава «Brecht.Cabarett»

  3. Київський національний академічний Молодий театр – вистава «Місячні»

  4. Львівський академічний драматичний театр ім. Лесі Українки – вистава «Жага»

  5. Національний академічний драматичний театр ім. Івана Франка – вистава «Наш клас»

  6. Театр «ГаРмИдЕр» (Луцьк) – вистава «Хованки»

За найкращу музичну виставу у жанрі опери/оперети/мюзиклу

  1. Івано-Франківська обласна філармонія ім. Іри Маланюк – вистава «Катерина»

  2. Київський національний академічний театр оперети – вистава «Місяць»

  3. Національний будинок музики в копродукції з Національним академічним драматичним театром ім. Івана Франка – вистава «Реквієм»

Проєкт «Території культури» виходить у партнерстві з компанією «Перша приватна броварня» і присвячений дослідженню історії та трансформації української культурної ідентичності.

