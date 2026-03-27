Всеукраїнський театральний фестиваль-премія «ГРА – 2026» оприлюднив довгий список учасників. До нього увійшли 34 вистави з 10 міст України. Засновником і організатором заходу є Національна спілка театральних діячів України.
Тепер експертна рада фестивалю має переглянути всі вистави з довгого сиску та відібрати з них ті, що увійдуть до короткого списку. Його оголошення запланували на липень 2026.
Публікуємо лонглист фестивалю за номінаціями:
За найкращу драматичну виставу великої сцени
-
Вінницький обласний український академічний музично-драматичний театр ім. М. К. Садовського – вистава «Кассандра»
-
Дикий театр (ФОП Кравченко) (Київ) – вистава «Володар мух»
-
Львівський академічний драматичний театр ім. Лесі Українки – вистава «Божественна комедія»
-
Національний академічний український драматичний театр ім. Марії Заньковецької – вистава «Я бачу, вас цікавить пітьма»
-
Перший академічний український театр для дітей та юнацтва – вистава «Бояриня»
За найкращу драматичну виставу камерної сцени (до 150 глядачів)
-
Івано-Франківський національний академічний драматичний театр ім. Івана Франка – вистава «Медея»
-
Київський академічний театр «Золоті ворота» – вистава «Brecht.Cabarett»
-
Київський національний академічний Молодий театр – вистава «Місячні»
-
Львівський академічний драматичний театр ім. Лесі Українки – вистава «Жага»
-
Національний академічний драматичний театр ім. Івана Франка – вистава «Наш клас»
-
Театр «ГаРмИдЕр» (Луцьк) – вистава «Хованки»
За найкращу музичну виставу у жанрі опери/оперети/мюзиклу
-
Івано-Франківська обласна філармонія ім. Іри Маланюк – вистава «Катерина»
-
Київський національний академічний театр оперети – вистава «Місяць»
-
Національний будинок музики в копродукції з Національним академічним драматичним театром ім. Івана Франка – вистава «Реквієм»
