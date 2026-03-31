У Львові зібралися 40 міжнародних делегацій для підтримки української культури: оголошено близько 100 млн грн допомоги

За оцінками міжнародних партнерів, підтримка української культури з боку Європи й надалі зростатиме, зокрема у відповідь на руйнування культурних об’єктів через війну.

У Львові відбулася міжнародна конференція «Співпраця заради стійкості», організована Міністерством культури України. Участь у ній взяли 40 іноземних делегацій, зокрема 10 міністрів культури європейських країн, представники ЮНЕСКО та інші партнери.

За підсумками заходу оголошено нові пакети підтримки української культури на суму близько 100 млн грн. Зокрема:

Нідерланди нададуть 1 млн євро;

Велика Британія — 250 тис. фунтів;

Люксембург — 350 тис. євро;

ще 250 тис. євро виділяють у межах ініціативи Team Europe;

ЮНЕСКО додатково надає 60 тис. доларів на захист культурної спадщини.

Мінкульт також підписав меморандум про співпрацю з Іспанією. До Альянсу культурної стійкості приєдналися нові учасники, серед яких Люксембург, Португалія, Австрія та інші партнери.

За даними міністерства, від початку повномасштабної війни в Україні пошкоджено 1707 пам’яток культурної спадщини та 2503 об’єкти культурної інфраструктури, з них 513 — знищені.

Учасники конференції обговорили механізми захисту культурної спадщини, координацію міжнародної допомоги та довгострокове відновлення галузі. Також відбулися двосторонні зустрічі й презентації спільних проєктів.