«Коли до тебе прийдуть росіяни, все, що доведеться робити — вчити ворожий гімн». Розповідь Хом’яка — 19-річної операторки FPV
«Коли до тебе прийдуть росіяни, все, що доведеться робити — вчити ворожий гімн». Розповідь Хом’яка — 19-річної операторки FPV
Україна, окупована Угорщиною: чого не розповість Орбан
Україна, окупована Угорщиною: чого не розповість Орбан
Горіть, як Усть-Луга
Горіть, як Усть-Луга
"Мадяр" відповів Садовому, який має "багато питань" через дрони в Львові: не збили всього 3% (оновлено)
"Мадяр" відповів Садовому, який має "багато питань" через дрони в Львові: не збили всього 3% (оновлено)
Гра в імітацію. Експеримент зі статтею про вигадану республіку в науковому журналі і проблема смітникових видань в Україні
Гра в імітацію. Експеримент зі статтею про вигадану республіку в науковому журналі і проблема смітникових видань в Україні
Держетнополітики висунуло вимогу Голосіївському монастирю УПЦ розірвати зв’язки з Москвою
Держетнополітики висунуло вимогу Голосіївському монастирю УПЦ розірвати зв’язки з Москвою
Скринінг 40+: що може показати обстеження і що далі. Пояснюють терапевт і ендокринолог
Скринінг 40+: що може показати обстеження і що далі. Пояснюють терапевт і ендокринолог
Архієпископ Сумський і Охтирський Никодим повідомив про те, що очолив УПЦ КП
Архієпископ Сумський і Охтирський Никодим повідомив про те, що очолив УПЦ КП
Мерц більше не бачить потреби постачати Україні крилаті ракети "Таурус"
Мерц більше не бачить потреби постачати Україні крилаті ракети "Таурус"
У Львові зібралися 40 міжнародних делегацій для підтримки української культури: оголошено близько 100 млн грн допомоги

За оцінками міжнародних партнерів, підтримка української культури з боку Європи й надалі зростатиме, зокрема у відповідь на руйнування культурних об’єктів через війну.

У Львові зібралися 40 міжнародних делегацій для підтримки української культури: оголошено близько 100 млн грн допомоги
Конференція «Співпраця заради стійкості» у Львові
Фото: Мінкультури

У Львові відбулася міжнародна конференція «Співпраця заради стійкості», організована Міністерством культури України. Участь у ній взяли 40 іноземних делегацій, зокрема 10 міністрів культури європейських країн, представники ЮНЕСКО та інші партнери.

За підсумками заходу оголошено нові пакети підтримки української культури на суму близько 100 млн грн. Зокрема:

  • Нідерланди нададуть 1 млн євро;
  • Велика Британія — 250 тис. фунтів;
  • Люксембург — 350 тис. євро;
  • ще 250 тис. євро виділяють у межах ініціативи Team Europe;
  • ЮНЕСКО додатково надає 60 тис. доларів на захист культурної спадщини.

Мінкульт також підписав меморандум про співпрацю з Іспанією. До Альянсу культурної стійкості приєдналися нові учасники, серед яких Люксембург, Португалія, Австрія та інші партнери.

За даними міністерства, від початку повномасштабної війни в Україні пошкоджено 1707 пам’яток культурної спадщини та 2503 об’єкти культурної інфраструктури, з них 513 — знищені.

Учасники конференції обговорили механізми захисту культурної спадщини, координацію міжнародної допомоги та довгострокове відновлення галузі. Також відбулися двосторонні зустрічі й презентації спільних проєктів.

Читайте також
