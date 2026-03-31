Під керівництвом під керівництвом голова окупаційної адміністрації Яніни Павленко в окупованому Криму триває системна ліквідація історичної та культурної спадщини.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Замість заповідних зон та пам’яток архітектури з’являються закриті готельні комплекси для російських еліт, півострів страждає від хаотичної забудови.

За даними джерел ЦНС, навесні 2025 року земельну ділянку на Полікуровському пагорбі без проведення публічних торгів передали компанії ТОВ “Фініст”. Місцеві жителі занепокоїлися планами будівництва багатоповерхового готельного комплексу й звернулися до даних російського реєстру. У офіційній відповіді чітко вказано, що капітальне будівництво на ділянці 90:22:010104:328 неможливе.

Пагорб повністю лежить у водоохоронній зоні Чорного моря та зоні з особливим архітектурно-планувальним режимом, де закон забороняє будь-яку комерційну забудову.

На відео з червня 2025 року Яніна Павленко особисто заявляє, що дерева тут спилювати ніхто не буде. Однак на свіжому відео 2026 року видно, що дерева вирубані і ділянка вже підготовлена до забудови.

Окремі претензії стосуються охоронної зони знаменитої “Білої дачі” – будинку-музею Антона Чехова в Ялті. Влада дозволила бурові роботи на небезпечному в плані зсувів схилі безпосередньо біля об’єкта культурної спадщини.

Ще одним епізодом стала втрата будинку архітектора Миколи Краснова на вулиці Комунарів. Модерновий особняк знесли у травні 2022 року – ще до розгляду документів про його історичну цінність.