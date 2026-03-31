"Мадяр" відповів Садовому, який має "багато питань" через дрони в Львові: не збили всього 3% (оновлено)
Держетнополітики висунуло вимогу Голосіївському монастирю УПЦ розірвати зв’язки з Москвою
Україна, окупована Угорщиною: чого не розповість Орбан
Гра в імітацію. Експеримент зі статтею про вигадану республіку в науковому журналі і проблема смітникових видань в Україні
Архієпископ Сумський і Охтирський Никодим повідомив про те, що очолив УПЦ КП
Горіть, як Усть-Луга
«Коли до тебе прийдуть росіяни, все, що доведеться робити — вчити ворожий гімн». Розповідь Хом’яка — 19-річної операторки FPV
Мерц більше не бачить потреби постачати Україні крилаті ракети "Таурус"
Скринінг 40+: що може показати обстеження і що далі. Пояснюють терапевт і ендокринолог
На Сумщині за добу ворог поранив 16 мирних мешканців, у тому числі дитину

Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському, Шосткинському районах.

Фото: unn.ua

Протягом доби, з ранку 30 березня до ранку 31 березня 2026 року, російські війська здійснили 140 обстрілів по 46 населених пунктах у 20 територіальних громадах області. Про це повідомляє Сумська ОВА. 

Внаслідок російських обстрілів території області за добу є постраждалі серед мирних жителів:

  • У Глухівській громаді внаслідок ударів керованими авіаційними бомбами постраждали 6-річна дитина, чоловіки 35, 42, 44, 44, 49, 50, 64, 64, 84 років, жінки 50, 61, 63, 79 років.
  • У Миколаївській селищній громаді внаслідок удару БпЛА постраждали 67-річна жінка та 62-річний чоловік.
  • До медичного закладу звернувся 65-річний чоловік, травмований 20 березня у Білопільській громаді через атаку ворожого дрону.

Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському, Шосткинському районах. 

Під ударами ворога були населені пункти таких громад:

  • Сумська
  • Миколаївська селищна
  • Миропільська
  • Юнаківська
  • Хотінська
  • Краснопільська
  • Ворожбянська
  • Білопільська
  • Березівська
  • Глухівська
  • Есманьська
  • Шалигинська
  • Зноб-Новгородська
  • Середино-Будська
  • Хутір-Михайлівська
  • Шосткинська
  • Ямпільська
  • Новослобідська
  • Конотопська
  • Путивльська
  • Великописарівська.

Ворог застосовував міномети, артилерію, РСЗВ, FPV-дрони, БпЛА, керовані авіаційні бомби по території Сумщини.

Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури: 

  • у Шосткинській громаді зруйновано приватний житловий будинок, пошкоджено приватний житловий будинок, об’єкт цивільної інфраструктури, автомобіль;
  • у Глухівській громаді пошкоджено приміщення гуртожитку, навчального закладу, адмінбудівлі, багатоквартирні житлові будинки, приватні житлові будинки, автомобілі, об’єкт цивільної інфраструктури, нежитлові приміщення;
  • у Середино-Будській громаді пошкоджено приватний житловий будинок, об’єкт цивільної інфраструктури;
  • у Шалигинській громаді зруйновано приватний житловий будинок, об’єкти цивільної інфраструктури;
  • в Есманьській громаді зруйновано приватний житловий будинок, об’єкт цивільної інфраструктури;
  • у Зноб-Новгородській громаді пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури;
  • у Хутір-Михайлівській громаді пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури;
  • у Конотопській громаді пошкоджено приватний житловий будинок, об’єкт цивільної інфраструктури;
  • у Ворожбянській громаді пошкоджено нежитлову будівлю;
  • у Сумській громаді пошкоджено багатоквартирний житловий будинок, приватний житловий будинок, господарчу споруду, об’єкти цивільної інфраструктури, нежитлове приміщення;
  • у Ямпільській громаді зруйновано приватний житловий будинок;
  • у Миколаївській селищній громаді пошкоджено приватні житлові будинки, господарчі споруди;
  • у Великописарівській громаді пошкоджено приватний житловий будинок, автомобіль.

За добу місцевими органами влади спільно з підрозділами ДСНС, Національної поліції, громадськими організаціями з прикордонних громад евакуйовано 10 людей.

За добу повітряна тривога в області тривала 17 годин 20 хвилин.

Читайте також
