На Сумщині за добу ворог поранив 16 мирних мешканців, у тому числі дитину

Протягом доби, з ранку 30 березня до ранку 31 березня 2026 року, російські війська здійснили 140 обстрілів по 46 населених пунктах у 20 територіальних громадах області. Про це повідомляє Сумська ОВА.
Внаслідок російських обстрілів території області за добу є постраждалі серед мирних жителів:
- У Глухівській громаді внаслідок ударів керованими авіаційними бомбами постраждали 6-річна дитина, чоловіки 35, 42, 44, 44, 49, 50, 64, 64, 84 років, жінки 50, 61, 63, 79 років.
- У Миколаївській селищній громаді внаслідок удару БпЛА постраждали 67-річна жінка та 62-річний чоловік.
- До медичного закладу звернувся 65-річний чоловік, травмований 20 березня у Білопільській громаді через атаку ворожого дрону.
Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському, Шосткинському районах.
Під ударами ворога були населені пункти таких громад:
- Сумська
- Миколаївська селищна
- Миропільська
- Юнаківська
- Хотінська
- Краснопільська
- Ворожбянська
- Білопільська
- Березівська
- Глухівська
- Есманьська
- Шалигинська
- Зноб-Новгородська
- Середино-Будська
- Хутір-Михайлівська
- Шосткинська
- Ямпільська
- Новослобідська
- Конотопська
- Путивльська
- Великописарівська.
Ворог застосовував міномети, артилерію, РСЗВ, FPV-дрони, БпЛА, керовані авіаційні бомби по території Сумщини.
Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури:
- у Шосткинській громаді зруйновано приватний житловий будинок, пошкоджено приватний житловий будинок, об’єкт цивільної інфраструктури, автомобіль;
- у Глухівській громаді пошкоджено приміщення гуртожитку, навчального закладу, адмінбудівлі, багатоквартирні житлові будинки, приватні житлові будинки, автомобілі, об’єкт цивільної інфраструктури, нежитлові приміщення;
- у Середино-Будській громаді пошкоджено приватний житловий будинок, об’єкт цивільної інфраструктури;
- у Шалигинській громаді зруйновано приватний житловий будинок, об’єкти цивільної інфраструктури;
- в Есманьській громаді зруйновано приватний житловий будинок, об’єкт цивільної інфраструктури;
- у Зноб-Новгородській громаді пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури;
- у Хутір-Михайлівській громаді пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури;
- у Конотопській громаді пошкоджено приватний житловий будинок, об’єкт цивільної інфраструктури;
- у Ворожбянській громаді пошкоджено нежитлову будівлю;
- у Сумській громаді пошкоджено багатоквартирний житловий будинок, приватний житловий будинок, господарчу споруду, об’єкти цивільної інфраструктури, нежитлове приміщення;
- у Ямпільській громаді зруйновано приватний житловий будинок;
- у Миколаївській селищній громаді пошкоджено приватні житлові будинки, господарчі споруди;
- у Великописарівській громаді пошкоджено приватний житловий будинок, автомобіль.
За добу місцевими органами влади спільно з підрозділами ДСНС, Національної поліції, громадськими організаціями з прикордонних громад евакуйовано 10 людей.
За добу повітряна тривога в області тривала 17 годин 20 хвилин.