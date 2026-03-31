На Сумщині за добу ворог поранив 16 мирних мешканців, у тому числі дитину

Протягом доби, з ранку 30 березня до ранку 31 березня 2026 року, російські війська здійснили 140 обстрілів по 46 населених пунктах у 20 територіальних громадах області. Про це повідомляє Сумська ОВА.

Внаслідок російських обстрілів території області за добу є постраждалі серед мирних жителів:

У Глухівській громаді внаслідок ударів керованими авіаційними бомбами постраждали 6-річна дитина, чоловіки 35, 42, 44, 44, 49, 50, 64, 64, 84 років, жінки 50, 61, 63, 79 років.

У Миколаївській селищній громаді внаслідок удару БпЛА постраждали 67-річна жінка та 62-річний чоловік.

До медичного закладу звернувся 65-річний чоловік, травмований 20 березня у Білопільській громаді через атаку ворожого дрону.

Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському, Шосткинському районах.

Під ударами ворога були населені пункти таких громад:

Сумська

Миколаївська селищна

Миропільська

Юнаківська

Хотінська

Краснопільська

Ворожбянська

Білопільська

Березівська

Глухівська

Есманьська

Шалигинська

Зноб-Новгородська

Середино-Будська

Хутір-Михайлівська

Шосткинська

Ямпільська

Новослобідська

Конотопська

Путивльська

Великописарівська.

Ворог застосовував міномети, артилерію, РСЗВ, FPV-дрони, БпЛА, керовані авіаційні бомби по території Сумщини.

Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури:

у Шосткинській громаді зруйновано приватний житловий будинок, пошкоджено приватний житловий будинок, об’єкт цивільної інфраструктури, автомобіль;

у Глухівській громаді пошкоджено приміщення гуртожитку, навчального закладу, адмінбудівлі, багатоквартирні житлові будинки, приватні житлові будинки, автомобілі, об’єкт цивільної інфраструктури, нежитлові приміщення;

у Середино-Будській громаді пошкоджено приватний житловий будинок, об’єкт цивільної інфраструктури;

у Шалигинській громаді зруйновано приватний житловий будинок, об’єкти цивільної інфраструктури;

в Есманьській громаді зруйновано приватний житловий будинок, об’єкт цивільної інфраструктури;

у Зноб-Новгородській громаді пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури;

у Хутір-Михайлівській громаді пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури;

у Конотопській громаді пошкоджено приватний житловий будинок, об’єкт цивільної інфраструктури;

у Ворожбянській громаді пошкоджено нежитлову будівлю;

у Сумській громаді пошкоджено багатоквартирний житловий будинок, приватний житловий будинок, господарчу споруду, об’єкти цивільної інфраструктури, нежитлове приміщення;

у Ямпільській громаді зруйновано приватний житловий будинок;

у Миколаївській селищній громаді пошкоджено приватні житлові будинки, господарчі споруди;

у Великописарівській громаді пошкоджено приватний житловий будинок, автомобіль.

За добу місцевими органами влади спільно з підрозділами ДСНС, Національної поліції, громадськими організаціями з прикордонних громад евакуйовано 10 людей.

За добу повітряна тривога в області тривала 17 годин 20 хвилин.