Сьогодні, 31 березня зранку, російський безпілотник влучив у балкон одеської багатоповерхівки. Постраждав чоловік.

Про це у телеграмі написав начальник ОВА Олег Кіпер. У Нацполіції зазначили, що постраждав Київський район міста.

«У вівторок зранку під час ворожої атаки ударний БпЛА влучив в балкон квартири на третьому поверсі багатоквартирного будинку в Одесі», – розповів Кіпер.

Постраждав 50-річний чоловік. у нього різана рана передпліччя. Йому надають усю необхідну медичну допомогу.

Фото: Одеська ОВА Наслідки російської атаки у Одесі

Внаслідок удару пошкоджено фасад, вибито скління та зруйновано балкони з другого по четвертий поверхи. Виникла пожежа. Її оперативно ліквідували рятувальники. На місці працюють екстрені та комунальні служби.