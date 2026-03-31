На Полтавщині збільшилася кількість постраждалих унаслідок вчорашньої атаки

У Полтавській області станом на 07:30 31 березня відомо про одну загиблу людину і чотирьох постраждалих унаслідок нічної атаки РФ. У ОВА пишуть про одну постраждалу дитину, у ДСНС - про двох.

Про це написали у телеграмі начальник ОВА Віталій Дяківнич та ДСНС.

"Одна людина загинула,кількість постраждалих збільшилася до чотирьох людей. Серед травмованих – дівчинка 2018 року народження. Медики надали їй допомогу на місці", - розповів Дяківнич.

Зруйновано перекриття 9 поверху багатоквартирного будинку, пошкоджено скління вікон та припарковані авто. На місці розгорнули штаб з ліквідації наслідків атаки. У ДСНС пишуть, що це було влучання, і зруйновано перекриття на верхньому поверсі.

Також зафіксовано падіння ворожих БпЛА ще на двох локаціях. Пошкоджено виробниче приміщення одного з підприємств. Крім того, пошкоджено будівлі іншого приватного підприємства. У цих випадках обійшлося без постраждалих.

Фото: ДСНС Рятувальники на місці обстрілу

Пожежі оперативно ліквідовано. До робіт залучалися 63 рятувальники та 14 одиниць техніки ДСНС.