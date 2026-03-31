«Коли до тебе прийдуть росіяни, все, що доведеться робити — вчити ворожий гімн». Розповідь Хом’яка — 19-річної операторки FPV
Держетнополітики висунуло вимогу Голосіївському монастирю УПЦ розірвати зв’язки з Москвою
Держетнополітики висунуло вимогу Голосіївському монастирю УПЦ розірвати зв’язки з Москвою
Мерц більше не бачить потреби постачати Україні крилаті ракети "Таурус"
Мерц більше не бачить потреби постачати Україні крилаті ракети "Таурус"
Архієпископ Сумський і Охтирський Никодим повідомив про те, що очолив УПЦ КП
Архієпископ Сумський і Охтирський Никодим повідомив про те, що очолив УПЦ КП
Горіть, як Усть-Луга
Горіть, як Усть-Луга
Гра в імітацію. Експеримент зі статтею про вигадану республіку в науковому журналі і проблема смітникових видань в Україні
Гра в імітацію. Експеримент зі статтею про вигадану республіку в науковому журналі і проблема смітникових видань в Україні
Україна, окупована Угорщиною: чого не розповість Орбан
Україна, окупована Угорщиною: чого не розповість Орбан
"Мадяр" відповів Садовому, який має "багато питань" через дрони в Львові: не збили всього 3% (оновлено)
"Мадяр" відповів Садовому, який має "багато питань" через дрони в Львові: не збили всього 3% (оновлено)
Скринінг 40+: що може показати обстеження і що далі. Пояснюють терапевт і ендокринолог
Скринінг 40+: що може показати обстеження і що далі. Пояснюють терапевт і ендокринолог
ГоловнаСуспільствоВійна

На Полтавщині збільшилася кількість постраждалих унаслідок вчорашньої атаки

Пошкоджені багатоповерхівка, підприємство та авто. 

Наслідки російської атаки на Полтавщину
Фото: ДСНС

У Полтавській області станом на 07:30 31 березня відомо про одну загиблу людину і чотирьох постраждалих унаслідок нічної атаки РФ. У ОВА пишуть про одну постраждалу дитину, у ДСНС - про двох. 

Про це написали у телеграмі начальник ОВА Віталій Дяківнич та ДСНС

"Одна людина загинула,кількість  постраждалих збільшилася до чотирьох людей. Серед травмованих – дівчинка 2018 року народження. Медики надали їй допомогу на місці", - розповів Дяківнич. 

Зруйновано перекриття 9 поверху багатоквартирного будинку, пошкоджено скління вікон та припарковані авто. На місці розгорнули штаб з ліквідації наслідків атаки. У ДСНС пишуть, що це було влучання, і зруйновано перекриття на верхньому поверсі.

Також зафіксовано падіння ворожих БпЛА ще на двох локаціях. Пошкоджено виробниче приміщення одного з підприємств. Крім того, пошкоджено будівлі іншого приватного підприємства. У цих випадках обійшлося без постраждалих.

Рятувальники на місці обстрілу

Пожежі оперативно ліквідовано. До робіт залучалися 63 рятувальники та 14 одиниць техніки ДСНС.

Читайте також
