Скринінг 40+: що може показати обстеження і що далі. Пояснюють терапевт і ендокринолог
120 бойових зіткнень відбулось на фронті від початку доби

Найбільше боїв на Покровському напрямку - 24.

ЗСУ
Фото: Фото - 153 ОМБр

Від початку доби 30 березня на фронті відбулося 120 бойових зіткнень.

Як повідомляє Генштаб, росіяни завдали 50 авіаційних ударів – скинули 162 керовані авіабомби. Крім того, залучили для ураження 4663 дрони-камікадзе та здійснили 2853 обстріли населених пунктів і позицій наших військ.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках сьогодні ворог один раз атакував позиції наших захисників, крім того здійснив 86 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема два – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку противник тричі штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів, Стариця, Вовчанськ та у бік Хатнього.

На Куп’янському напрямку наші захисники відбивали десять ворожих штурмів у бік населених пунктів Новоосинове, Курилівка, Піщане та Куп’янськ. Чотири боєзіткнення ще тривають.

На Лиманському напрямку триває одне боєзіткнення з ворогом в районі Новоєгорівки. 

На Слов’янському напрямку українські воїни відбили чотири штурми окупантів у районах населених пунктів Рай-Олександрівка та Закітне.

На Краматорському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На Костянтинівському напрямку окупанти сьогодні 14 разів штурмували позиції наших оборонців поблизу населених пунктів Костянтинівка, Клебан-Бик, Плещіївка, Іванопілля, Новопавлівка, Степанівка, Софіївка. Одне боєзіткнення триває донині.

На Покровському напрямку ворог здійснив 24 атаки. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Торецьке, Мирноград, Родинське, Покровськ, Гришине, Удачне, Новомиколаївка, Молодецьке. Одне боєзіткнення триває.

За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку ліквідовано 65 окупантів та 29 – поранено; знищено чотири одиниці автомобільної та дві одиниці спеціальної техніки ворога, два пункти управління, пошкоджено танк, 35 укриттів піхоти, чотири артилерійські системи та одиницю автомобільної техніки. Знищено або подавлено 157 безпілотних літальних апаратів різних типів.

На Олександрівському напрямку окупанти вісім разів намагалися покращити своє положення, атакуючи в районі Березового, Калинівського та у бік Олександрограду й Вербового. Під ворожими авіаударами опинилися Гаврилівка та Лісне.

На Гуляйпільському напрямку відбулося 12 атак окупантів у районах Гуляйполя, Білогір’я та у бік населених пунктів Староукраїнка й Залізничне. Ворог завдав авіаударів у районах населених пунктів Воздвижівка, Новоселівка, Широке, Чарівне. Наразі триває одне боєзіткнення.

На Оріхівському напрямку ворог наступальних дій не проводив, проте завдав авіаударів по Оріхову та Малій Токмачці. 

На Придніпровському напрямку штурмових дій ворога не зафіксовано.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.

