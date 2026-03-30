Архієпископ Сумський і Охтирський Никодим повідомив про те, що очолив УПЦ КП
ГоловнаСуспільствоВійна

Росія завербувала на війну проти України понад 27 тисяч іноземців зі 135 країн, - Коордштаб

Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Росія завербувала для війни проти України 27 407 іноземних громадян зі 135 країн світу.

Про це повідомив  Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

"Єгипет, Ємен, Сомалі, Ірак, Алжир, Сирія, Марокко, Йордан – це далеко не повний перелік країн арабського світу, громадян яких російська федерація вербує на війну проти України", - йдеться в повідомленні. 

Наразі в українському полоні перебувають сотні іноземців, і їх кількість продовжує зростати. Щотижня Сили оборони беруть у полон від одного до трьох громадян третіх країн. 

Станом на сьогодні проєкт Координаційного штабу "Хочу жить" вже опублікував дані понад 10 тисяч ідентифікованих живих та загиблих іноземців в російській армії з різних куточків світу. Всього на даний момент відомо про 27 407 іноземних громадян зі 135 країн світу, завербованих в російську армію.

"Тільки у 2025 році в окупаційних військах РФ опинилися сотні вихідців з арабомовних країн Африки та Ближнього Сходу. Проєкт “Хочу жить” опублікував фільм про п'ятьох таких “шукачів пригод” – з Єгипту, Ємену та Сомалі. Всі вони стверджують, що відправилися до росії заробити грошей, але в результаті опинилися на передовій", - йдеться в повідомленні. 

