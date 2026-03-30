У Нікополі внаслідок російської атаки постраждали восьмеро людей

Ворог атакував місто FPV-дроном.

Фото: Дніпропетровська ОВА

У Нікополі через атаку російського FPV-дрона постраждали восьмеро цивільних. Також пошкоджено багатоповерхівку, авто та магазини. 

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

"Восьмеро людей дістали поранень у Нікополі. Ворог атакував місто FPV-дроном… Поранено 4 чоловіків та 4 жінок. У постраждалих мінно-вибухові травми, осколкові поранення, переломи. Медики зараз надають їм усю необхідну допомогу", – написав він.

Унаслідок атаки пошкоджено магазини, багатоповерхівку, автівки.

