У Нікополі внаслідок російської атаки постраждали восьмеро людей

У Нікополі через атаку російського FPV-дрона постраждали восьмеро цивільних. Також пошкоджено багатоповерхівку, авто та магазини.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

"Восьмеро людей дістали поранень у Нікополі. Ворог атакував місто FPV-дроном… Поранено 4 чоловіків та 4 жінок. У постраждалих мінно-вибухові травми, осколкові поранення, переломи. Медики зараз надають їм усю необхідну допомогу", – написав він.

Унаслідок атаки пошкоджено магазини, багатоповерхівку, автівки.