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У березні за програмою здачі в полон “Хочу жить” звернулися понад 3 000 російських військових

Це – рекордний показник звернень з початку роботи проєкту.

У березні за програмою здачі в полон “Хочу жить” звернулися понад 3 000 російських військових
Полонені росіяни, ілюстративне фото
Фото: Андрій Білецький

У березні за українською програмою "Хочу жить" звернулося понад 3 000 російських військових з проханням здатися у полон.

Про це заявив в ефірі телемарафону представник організації Віталій Матвієнко.

"У березні ми зафіксували фактично рекорд – понад три тисячі звернень, що вдвічі більше, ніж у 2022 році. У жовтні та грудні 2022 року ми фіксували в середньому 1 400-1 500 запитів на місяць. У січні-березні їх кількість зросла до 2 500", – розповів він.

Російські військові здаються в полон по всій лінії фронту, і такі операції відбуваються кожні два дні.

Також представник "Хочу жить" додав, що програма дозволяє росіянам здаватися в полон разом із технікою, і деякі "цікаві зразки" зброї вже використовуються Силами оборони України.

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Нагадаємо, Україна повернула Росії всіх важкопоранених полонених окупантів. Передача важкопоранених була здійснена в односторонньому порядку. 

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