Росіяни обстріляли Станіслав. Поранено жінку і двох дітей

Російська армія вранці ударила по Станіславу Херсонської області. Поранено матір, її 10-річну доньку та трирічного сина.

Снаряд влучив у їхній житловий будинок і здетонував. Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін у Telegram.

"Постраждалих шпиталізували до лікарні у Херсоні. Хлопчик та мама знаходяться у стані середньої тяжкості. Дівчинка отримала тяжкі поранення, її оперують", – заявив він.

Нагадаємо, по Херсонській області за минулу добу противник здійснив 50 обстрілів, випустивши 299 снарядів. Область перебувала під вогнем російської авіації, танків та артилерії. Троє людей дістали поранення.