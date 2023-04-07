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Росіяни обстріляли Станіслав. Поранено жінку і двох дітей

10-річна дівчинка у важкому стані. 

Росіяни обстріляли Станіслав. Поранено жінку і двох дітей
Ілюстративне фото
Фото: змі окупантів

Російська армія вранці ударила по Станіславу Херсонської області. Поранено матір, її 10-річну доньку та трирічного сина.

Снаряд влучив у їхній житловий будинок і здетонував. Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін у Telegram.

"Постраждалих шпиталізували до лікарні у Херсоні. Хлопчик та мама знаходяться у стані середньої тяжкості. Дівчинка отримала тяжкі поранення, її оперують", – заявив він. 

Нагадаємо, по Херсонській області за минулу добу противник здійснив 50 обстрілів, випустивши 299 снарядів. Область перебувала під вогнем російської авіації, танків та артилерії. Троє людей дістали поранення.

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