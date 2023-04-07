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Коригувала ворожі удари по школах і дитсадках на Донеччині: СБУ затримала російську агентку

Зловмисниці обіцяли “посаду” у лавах місцевої окупаційної адміністрації.

Коригувала ворожі удари по школах і дитсадках на Донеччині: СБУ затримала російську агентку

Контррозвідка Служби безпеки затримала ще одну учасницю розгалуженої агентурної мережі ФСБ у прифронтових районах Донеччини. Вона збирала для окупантів розвіддані про місця базування та маршрути переміщення ЗСУ в районах Краматорська, Костянтинівки і Торецька.

Про це повідомляє у Telegram СБУ.

Крім того, зловмисниця передавала агресору координати місцевих шкіл і дитячих садочків. Саме за її “наводкою” окупанти здійснили ракетний удар по одному з навчальних закладів у серпні минулого року. Унаслідок російської повітряної атаки було зруйновано будівлю місцевої школи.

Після ворожих обстрілів агентка виходила на місце події та фіксувала наслідки, про які потім “звітувала” російській спецслужбі.

За даними слідства, фігуранткою виявилась мешканка прифронтового українського міста, яка була завербована ФСБ після початку повномасштабного вторгнення. Під час виконання злочинних завдань фігурантка передавала ворогу локації українських об’єктів через месенджер у вигляді електронних координат або фотоматеріалів з прив’язкою до місцевості.

У разі захоплення регіону ворог обіцяв своїй поплічниці “посаду” у лавах місцевої окупаційної адміністрації.

При обшуку за місцем проживання зловмисниці виявлено мобільні телефони, які вона використовувала для комунікації з агресором, зокрема для передачі фото українських об’єктів.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманій про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Їй обрано запобіжний захід – тримання під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності.

Заходи проводили співробітники СБУ у Вінницькій області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

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Нагадаємо, до 15 років за ґратами засуджено чоловіка, який коригував вогонь окупантів по Харкову.

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