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Росія, схоже, просунулася до центру Бахмута і ефективніше застосовує артилерією, – Міноборони Британії

Окупанти, крім "вагнерівців", кинули туди й повітряний десант. 

Росія, схоже, просунулася до центру Бахмута і ефективніше застосовує артилерією, – Міноборони Британії
Фото: Новинарня

Останніми днями російські окупанти відновили деякий імпульс у битві за Бахмут. З березня 2023 їх просування значною мірою зупинилося. 

Але тепер ворог здобув певні успіхи, і, швидше за все, просунувся до центру міста і захопив західний берег річки Бахмутка. Про це йдеться у повідомленні Міністерства оборони Великої Британії у твіттері. 

"Ключовий шлях постачання України 0506 на захід від міста, ймовірно, перебуває під серйозною загрозою", – заявили в звіті розвідки. 

За її даними, росіяни, ймовірно, посилились за рахунок повітряно-десантних військ і стали ефективніше використовувати артилерію на Бахмутському напрямку. 

"Існує реальна ймовірність того, що локально "Вагнер" і командири російського МО призупинили свою триваючу ворожнечу та покращили співпрацю", – додали в міністерстві. 

Нагадаємо, 2 квітня заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомляла про задіяння ворогом у Бахмуті не лише найманців "Вагнера", а й десантників. Вона додала, що кожне військове рішення українських військових є виваженим. 

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