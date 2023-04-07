Урятуватися з Маріуполя. Ніхто не міг уявити собі такий кошмар
Урятуватися з Маріуполя. Ніхто не міг уявити собі такий кошмар
Актор Остап Ступка спричинив ДТП у Києві, - ЗМІ
Актор Остап Ступка спричинив ДТП у Києві, - ЗМІ
Генштаб оцінив втрати ворога з початку широкомасштабної війни у 176 630 осіб
Генштаб оцінив втрати ворога з початку широкомасштабної війни у 176 630 осіб
У Маріуполі виявили великий сектор нових могил
У Маріуполі виявили великий сектор нових могил
Укрзалізниця не збирається демонтувати барельєф на честь перемоги росіян у Полтавській битві
Укрзалізниця не збирається демонтувати барельєф на честь перемоги росіян у Полтавській битві
Візит Зеленського до Польщі: «Між нашими народами не буде існувати жодних кордонів»
Візит Зеленського до Польщі: «Між нашими народами не буде існувати жодних кордонів»
Виплати військовим. Скільки отримали по-новому і що робити, якщо бойові нараховано неправильно
Виплати військовим. Скільки отримали по-новому і що робити, якщо бойові нараховано неправильно
Навіщо спортсменам Омега-3 жирні кислоти
Навіщо спортсменам Омега-3 жирні кислоти
У Львові демонтували незаконно збудовану церкву УПЦ МП (оновлено)
У Львові демонтували незаконно збудовану церкву УПЦ МП (оновлено)
ГоловнаСуспільствоНаука і релігія

Митрополит Епіфаній проведе літургію в Києво-Печерській Лаврі у Вербну неділю

Богослужіння почнеться о 9:00.

Митрополит Епіфаній проведе літургію в Києво-Печерській Лаврі у Вербну неділю
Фото: EPA/UPG

У Вербну неділю, 9 квітня, Предстоятель Православної Церкви України Митрополит Епіфаній звершить Божественну літургію в Трапезному храмі святих Антонія і Феодосія Печерських на території Верхньої Лаври.

Про це повідомила пресслужба ПЦУ.

“Блаженнійший владика піднесе молитви до Бога за захисників Батьківщини, за перемогу України та за весь наш український народ, а також освяченою водою окропить гілля верби, які віряни в цей день з радістю несуть до храму Божого”, - повідомили в пресслужбі.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Також в ПЦУ закликали з розумінням поставитися до можливих обмежень, які діятимуть у зв’язку з воєнним станом.

Богослужіння почнеться о 9:00 в неділю, 9 квітня.

Нагадаємо, УПЦ МП повинна була звільнити територію Києво-Печерської Лаври 29 березня. Однак замість цього настоятель Лаври заявив про позов до суду і те, що вони не збираються виїжджати принаймні до судового рішення. 

Вранці четверга УПЦ МП влаштувала в Лаврі богослужіння.

У день проведення інвентаризації майна Києво-Печерської лаври прибічники УПЦ МП взялися перешкоджати роботі комісії Міністерства культури. Через це довелося звернутися в поліцію. Як далі розвиватимуться події, чи дійсно МПшники відмовляться залишити монастир, а також, що буде зі святинями, дізнайтеся в матеріалі "Лавра. Що далі?".

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також