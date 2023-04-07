Митрополит Епіфаній проведе літургію в Києво-Печерській Лаврі у Вербну неділю

У Вербну неділю, 9 квітня, Предстоятель Православної Церкви України Митрополит Епіфаній звершить Божественну літургію в Трапезному храмі святих Антонія і Феодосія Печерських на території Верхньої Лаври.

Про це повідомила пресслужба ПЦУ.

“Блаженнійший владика піднесе молитви до Бога за захисників Батьківщини, за перемогу України та за весь наш український народ, а також освяченою водою окропить гілля верби, які віряни в цей день з радістю несуть до храму Божого”, - повідомили в пресслужбі.

Також в ПЦУ закликали з розумінням поставитися до можливих обмежень, які діятимуть у зв’язку з воєнним станом.

Богослужіння почнеться о 9:00 в неділю, 9 квітня.

Нагадаємо, УПЦ МП повинна була звільнити територію Києво-Печерської Лаври 29 березня. Однак замість цього настоятель Лаври заявив про позов до суду і те, що вони не збираються виїжджати принаймні до судового рішення.

Вранці четверга УПЦ МП влаштувала в Лаврі богослужіння.

У день проведення інвентаризації майна Києво-Печерської лаври прибічники УПЦ МП взялися перешкоджати роботі комісії Міністерства культури. Через це довелося звернутися в поліцію. Як далі розвиватимуться події, чи дійсно МПшники відмовляться залишити монастир, а також, що буде зі святинями, дізнайтеся в матеріалі "Лавра. Що далі?".