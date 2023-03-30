Через перешкоджання роботі комісії в Лаврі подали заяву до поліції

За фактом перешкоджання роботи Комісії з приймання-передачі державного майна Національного заповідника "Києво-Печерська лавра" подали заяву до поліції.

Про це повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко. Він констатував, що через фізичні перешкоди з боку УПЦ МП Комісія не змогла розпочати роботу.

"Представники Монастиря від Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври, які входять до складу Комісії, не змогли пояснити, у кого знаходяться ключі від будівлі, перевірка якої була запланована. До того ж, численні невідомі особи перешкоджали потрапляння членів Комісії всередину будівлі", – заявив Ткаченко.

Міністр запевнив, що завтра Комісія продовжить свою роботу в будь якому разі.

Нагадаємо, що УПЦ МП повинна була звільнити територію Києво-Печерської Лаври 29 березня. Однак учора замість цього церква настоятель Лаври заявив про позов до суду і те, що вони не збираються виїжджати з Лаври принаймні до судового рішення.

Вранці четверга УПЦ МП влаштувала в Лаврі богослужіння.