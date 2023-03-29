Музей Києва покаже мистецький проєкт «Під поверхнею», присвячений Чорному та Азовському морям

З 30 березня до 16 квітня 2023 Музейно-виставковий центр Музею історії міста Києва демонструватиме мистецький проєкт «Під поверхнею». Про це повідомила пресслужба музею.

На виставці будуть представлені твори Лери Літвінової (яка також виступила кураторкою проєкту), Майкла Бегга, Леонори Янко. Проєкт доповнять поетичні твори Артура Дроня. У представлених роботах митці досліджують минуле, теперішнє та майбутнє України у стосунках із Чорним та Азовським морями.

«До української столиці змушено евакуювалося чимало мешканців південних регіонів і, зокрема, кримців, які сьогодні стають співтворцями історії міста. Саме зараз ми відчуваємо, що у зв'язку з російською агресією, світ втратив одну із важливих економічних та культурних ланок взаємодії, тож мріємо про якнайшвидше повернення всіх наших територій і морів», — коментує виставку Діана Попова, директорка Музею історії міста Києва.

Кураторка виставки Лера Літвінова пояснює ідею проєкту так: «Тема моря раніше багатьом здавалася нейтральною і скоріше романтичною. Нині у суспільстві формується більш реалістичне ставлення до ролі Чорного та Азовського морів. Яким ми бачимо майбутнє та якими ми бачимо себе? Які зв'язки будуть розірвані і що ми побудуємо в нових реаліях? Які виклики перед нами стоять та як їх здолати? Безперечно вже відбулись, відбуваються та відбудуться зміни у суспільстві, але ще стільки змін має бути зроблено нами. Ми не можемо вплинути на минуле, однак відвойовуємо наш теперішній час та маємо побудувати краще майбутнє. Саме тому виставка має назву “Під поверхнею”, адже скільки важливих питань зараз піднімаються на поверхню із згадуванням Чорного моря».

Спеціально для цієї виставки унікальний шотландський композитор Майкл Бегг створив музичні твори, які увібрали звукозаписи аудиту суден, які залишають Одесу, записи звуків руху солі та прісної води між Азовським та Чорним морями через Керченську протоку.

Робота «Кримське каміння» Леонори Янко нагадує про депортацію кримських татар в Узбекистан та їх мрію про щасливе життя на рідній землі. «Морські скелі — символ стійкості та самовладання, не дивлячись ні на що. Для мене морське каміння, скелі — це символ мовчазної сили, вміння стояти на своєму та взагалі триматися головного. Скелі залишаються неупередженими та безмовними свідками, але можливо колись і вони заговорять… », — розповідає про скульптуру мисткиня.

Лера Літвінова — народилася у м. Фергана (Узбекистан), куди родину її батька, кримського татарина за походженням, депортовано радянською владою. У 1989 році родина мисткині повернулася до Криму. Її цикл робіт «Шлях додому», натхненний трагічною родинною історією, яка отримала своє продовження з початком військової агресії Росії та анексією Криму. У 2014 році Лера створює роботи, присвячені боротьбі за демократичні свободи, пізніше придбані Музеєм Берлінської стіни (Mauermuseum - Museum Haus am Checkpoint Charlie).

Майкл Бегг — шотландський композитор, асоційований митець Королівського палацу Единбургу (The Queen’s Hall). Майкл добре відомий своєю спільною роботою з кліматологами, а його композиції, які часто включають інноваційну комп’ютерну обробку живих даних про навколишнє середовище, відтворюють багаті, нестабільні та урочисті текстури планети, яка переживає кризу.

Леонора Янко — авторка серії скульптур BuDali та UFO, кураторка численних мистецьких проєктів у Нью-Йорку, Берліні, Брюсселі, Брюгге, Люксембурзі у співпраці із музеями, посольствами та культурними представництвами різних країн.

Артур Дронь — львівський поет, переможець і призер літературних конкурсів, зокрема «Alter Ego» (2019), «Нова доба» (2020, 3 відзнаки «Вибір журі»), «Наважитись бути» (2021), співавтор альманаху нової української поезії «Молоді голоси» (2021). Наразі перебуває у лавах ЗСУ.

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