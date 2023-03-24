До річниці визволення Ірпеня вийшов фільм “Форпост Ірпінь”

В його основі - відеоматеріали, зняті на мобільні телефони місцевими мешканцями під час початку вторгнення.

До річниці звільнення Ірпеня від російських військ, яке відбулось 28 березня 2022 року, вийшов фільм “Форпост Ірпінь”. Його основою стали відеоматеріали, зняті на мобільні телефони учасниками подій лютого-березня 2022 року (воїнами територіальної оборони та ЗСУ, лікарями, волонтерами, цивільними жителями, які евакуювалися).

Фільм створено на основі книги-хронології “Битва за Ірпінь” Петра Щербини, який виступив продюсером та керівником авторської групи фільму до річниці визволення міста. До авторського колективу фільму також увійшли журналісти місцевого Інформаційного агентства ITV Людмила Лозова, Володимир Пономаренко та Кирило Сміян. Хронометраж фільму 40 хвилин. “Форпост Ірпінь” озвучив український рок-музикант, соліст гурту “Друга Ріка” Валерій Харчишин. Фільм можна переглянути на створеному для нього сайті. Основна сюжетна лінія стрічки – оборона Ірпеня силами ЗСУ та Територіальної оборони з 24 лютого по 28 березня 2022 року.

Нагадаємо, у прокат вийшла стрічка Дмитра Сухолиткого-Собчука "Памфір". Фільм отримав 17 фестивальних нагород, а права на його показ придбали понад 20 країн.