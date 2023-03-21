У Мінкультури відповіли на скарги УПЦ (МП) щодо закриття доступу до Лаври: про візит комісії попереджали

Керівництво заповідника вчора надіслало монастирю листа з повідомленням про припинення доступу через приїзд комісії.

Національний заповідник "Києво-Печерська лавра" попереджав УПЦ МП про закриття доступу до Ближній і Дальніх печер через роботу комісії.

Таку заяву міністерство культури та інформаційної політики опублікувало після скарг УПЦ МП на те, що їм закрили доступ до Лаври.

"20 березня керівництво національного заповідника «Києво-Печерська лавра» надіслало листа монастирю УПЦ Московського патріархату з повідомленням про те, що віднині доступ до Ближніх та Дальніх печер музеєм буде припинений через роботу комісії, яка визначатиме рівень збереженості культурних цінностей. Мощі преподобних та інші святині вважаються культурними та історичними цінностями. Молитва буде неможлива й у кількох храмах поблизу печер", – повідомили в міністерстві.

Комісія, що почала роботу сьогодні, має визначити, чи збережені музейні експонати.

Українська православна церква Московського патріархату (УПЦ МП) має піти з Києво-Печерської лаври до 29 березня. При цьому закривати монастир не будуть. Вчора її митрополит Онуфрій та інші діячі УПЦ МП прийшли до Офісу президента, вимагаючи зустрічі з Володимиром Зеленським. В Офісі зазначили, що про цей візит ніхто не попереджав, і зустрічатися з цієї делегацією Зеленський не планував.

УПЦ (МП), деякі духівники якої неодноразово були викриті в роботі на ворога та звʼязках з окупаційними силами, прагне залишитися в Києво-Печерській Лаврі, яка була віддана їм в безстрокове управління за часів президентства Віктора Януковича.

Докладно про ситуацію читайте в інтервʼю митрополита Епіфанія шеф-редактору LB.ua Соні Кошкіній.