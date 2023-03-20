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Зеленський не планує зустрічатися з делегацією УПЦ МП

З делегацією зустрілися співробітники профільних департаментів Офісу президента.

Зеленський не планує зустрічатися з делегацією УПЦ МП
Фото: Пресслужба Офісу президента України

Президент Володимир Зеленський не планує зустрічатися з делегацією синоду Української православної церкви Московського патріархату, натомість з представниками УПЦ МП зустрілися співробітники Офісу президента.

Про це повідомив прессекретар президента Сергій Никифоров, інформує "Українська правда".

"У президента України на сьогодні не запланована зустріч із представниками УПЦ МП", - сказав Никифоров.

За словами речника Зеленського, з делегацією священнослужителів зустрілися співробітники профільних департаментів Офісу президента, щоб отримати звернення, зареєструвати його та передати для подальшого розгляду.

Однак, як повідомив Никифоров, станом на зараз представники УПЦ МП відмовились передати своє звернення.

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Нагадаємо, що 20 березня члени Священного Синоду УПЦ МП прийшли до Офісу президента, щоб зустрітися з Зеленським. 

А 10 березня в. о. генерального директора Національного заповідника "Києво-Печерська лавра" Олександр Рудник попередив чоловічий монастир УПЦ МП про необхідність до 29 березня звільнити будівлі та споруди Національного заповідника. Причиною виселення стали порушення монастирем умов договору щодо використання державного майна.

Крім того, аудиторська перевірка виявила на території Лаври 36 незаконних новобудов. А в січні щодо намісника Києво-Печерської Лаври Павла відкрили досудове розслідування за його висловлювання на різдвяному богослужінні.

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