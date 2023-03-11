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Аудиторська перевірка виявила 36 незаконних новобудов на території Лаври, — джерела

Також встановлені факти незаконної передачі у користування пам’яток культурної спадщини.

Аудиторська перевірка виявила 36 незаконних новобудов на території Лаври, — джерела
Фото: facebook/Успенская Киево-Печерская Лавра Kiev-Pechersk Lavra

Державна аудиторська служба зафіксувала численні порушення під час ревізії Національного заповідника “Києво-Печерська Лавра”. Зокрема, як вдалося з’ясувати LB.ua з власних джерел, йдеться про 36 новозбудованих самочинних будівництв.

Усі вони, відзначають джерела, є комерційними та господарськими приміщеннями (тобто не мають прямого відношення до чернечого життя/побуду).

Крім того, керівництво чоловічого монастиря УПЦ МП, що розташовувався в Києво-Печерській Лаврі протягом багатьох років, знищило, зазначається в аудиті, пам’ятку архітектури — старовинну огорожу на вул. Ближньопечерській.

Також аудитори виявили факти незаконної передачі у користування Київській метрополії, Приватній академії та Академії УПЦ пам’яток культурної спадщини.

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Перевірка стосувалася періоду з 1 січня 2018 року по 30 вересня 2022-го.

Нагадаємо, 10 березня в. о. генерального директора Національного заповідника "Києво-Печерська лавра" Олександр Рудник попередив чоловічий монастир УПЦ МП про необхідність до 29 березня звільнити будівлі та споруди Національного заповідника. Причиною виселення стали порушення монастирем умов договору щодо використання державного майна.

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