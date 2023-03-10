Монастир УПЦ МП виселяють із Києво-Печерської лаври (документ)

До 29 березня УПЦ має звільнити будівлі та споруди по вулиці Лаврській 11 та Лаврській 15.

Чоловічий монастир УПЦ МП (Свято-Успенська Києво-Печерська Лавра) має до 29 березня звільнити будівлі та споруди Національного заповідника "Києво-Печерська лавра".

Про це йдеться в тексті попередження, яке оприлюднили на сайті монастиря УПЦ МП.

Документ надійшов від в. о. генерального директора Національного заповідника "Києво-Печерська лавра" Олександра Рудника.

Як ідеться в тексті попередження, міжвідомча робоча група встановила порушення монастирем умов договору щодо використання державного майна.

"Враховуючи висновки Міжвідомчої робочої групи та лист Міністерства культури та інформаційної політики України від 09.03.2023 № 06/34/2234-23, на підставі п. 8.1. Договору, Заповідник попереджає про розірвання Договору з 29.03.2023 року", - йдеться в документі.

До цього дня монастир УПЦ МП має звільнити будівлі та споруди, які перебувають на балансі заповідника за адресами вул. Лаврська, 11 та вул. Лаврська, 15.

До 14 березня монастир також має надати список своїх представників (2-3 осіб), яких включать до складу комісії з приймання-передачі державного майна.

Фото: lavra.ua

Фото: lavra.ua

Нагадаємо, раніше Мін'юст мав перевірити договір на оренду УПЦ МП майна Нижньої Лаври.

Днями у київському монастирі УПЦ МП затримали прокремлівського блогера, який перебував у розшуку за державну зраду.