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Російська окупаційна армія за день чотири рази обстріляли Дніпропетровщину

Дві людини загинули, п’ять поранені.

Російська окупаційна армія за день чотири рази обстріляли Дніпропетровщину
Фото: Сергій Лисак

Сьогодні, 10 березня, російська армія чотири рази обстріляла Нікопольський район Дніпропетровської області

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

“Під артилерійський удар потрапили Червоногригорівська та Марганецька громади”, - написав він. 

Лисак додав, що внаслідок російських обстрілів загинули двоє людей, ще п' ятеро – поранені. Вони госпіталізовані, четверо з них перебувають у важкому станi. 

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Від обстрілів пошкоджень зазнали транспортне підприємство, триповерхівка, 7 приватних будинків, господарські споруди, гараж, авто та лінії електропередач. 

Рятувальники досі обстежують територію у Марганецькій громаді, яка потрапила під обстріл. Вони уточнюють наслідки атаки.

Нагадаємо, російська армія 10 березня обстріляла Костянтинівку Донецької області. Поранено щонайменше шестеро мирних людей. Крім цього, за добу окупанти 79 разів обстріляли Херсонську область, там теж загинули мирні жителі.

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