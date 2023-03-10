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МЗС відреагувало на поранення українки під час стрілянини в молитовному домі Гамбурга

Генеральне консульство України в Гамбурзі взаємодіє із німецькими правоохоронцями, зазначили в міністерстві.

МЗС відреагувало на поранення українки під час стрілянини в молитовному домі Гамбурга
Фото: Вild

Міністерство закордонних справ відреагувало на поранення українки під час стрілянини в молитовному домі Гамбурга.

Як повідомив речник МЗС Олег Ніколенко, потерплій надають необхідну медичну допомогу, загроз її життю немає.

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"Генеральне консульство України в Гамбурзі взаємодіє із німецькими правоохоронцями в контексті розслідування нападу, встановлює зв'язок із рідними постраждалої. Найближчим часом український консул також відвідає лікарню, аби надати нашій громадянці консульську допомогу", - зазначив речник МЗС.

Нагадаємо, ввечері 9 березня у районі Гамбурга Альстердорф відбулася стрілянина в центрі Свідків Єгови, яка призвела до численних жертв. За оновленими даними, загинули восьмеро людей, ще десятки отримали поранення.

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