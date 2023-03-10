Премʼєрка Фінляндія під час візиту до Києва обговорила із Зеленським продовження санкційного тиску на РФ

Президент України Володимир Зеленський та премʼєр-міністерка Фінляндії Санна Марін обговорили подальший санкційний тиск на Росію. Окремо говорили про усунення можливості ухиляння від санкцій через треті країни, зокрема в сфері військово-промислового комплексу.

Про це Зеленський повідомив на брифінгу за результатами зустрічі із Марін у Києві.

"Важливо тиснути на всіх фізичних та юридичних осіб, які беруть участь у цій атаці, і на всіх субʼєктів, які допомагають Росії здійснювати терор", – сказав президент, додавши, що потрібно повністю усунути можливість отримання Росією нових безпілотників.

Також на зустрічі йшлося про відновлення України не лише після перемоги, а й вже зараз. Окремо сторони обговорили формулу миру, яка мже повернути безпеку в Європі. Марін висловила готовність підтримки боротьби з екоцидом, до якого вдаються окупанти.

Марін зі свого боку зазначила, що Україна щоденно показує свою стійкість. Росіяни і далі продовжують нелюдську війну проти українського народу.

"Ми підтримуємо разом із багатьма країнами заходи, що запоібагтимуть безкарності", – зазначила вона, підтримавши створення в Гаазі спеціального центру відповідальності росіян за злочини.

Премʼєрка також висловила підтримку конфіскації російських підсанкційних активів, щоб віддати їх на відбудову України.

Санна Марін повідомила і про оголошення нового пакету допомоги для освітньої галузі на 29 млн євро.

Це – другий візит Марін до України. Навесні минулого року вона здійснювала візит, зокрема до Бучі та Ірпеня.