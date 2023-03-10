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Премʼєрка Фінляндія під час візиту до Києва обговорила із Зеленським продовження санкційного тиску на РФ

Санна Марін також оголосила новий пакет допомоги освітній галузі. 

Премʼєрка Фінляндія під час візиту до Києва обговорила із Зеленським продовження санкційного тиску на РФ
Фото: ЕРА/UPG

Президент України Володимир Зеленський та премʼєр-міністерка Фінляндії Санна Марін обговорили подальший санкційний тиск на Росію. Окремо говорили про усунення можливості ухиляння від санкцій через треті країни, зокрема в сфері військово-промислового комплексу. 

Про це Зеленський повідомив на брифінгу за результатами зустрічі із Марін у Києві.

"Важливо тиснути на всіх фізичних та юридичних осіб, які беруть участь у цій атаці, і на всіх субʼєктів, які допомагають Росії здійснювати терор", – сказав президент, додавши, що потрібно повністю усунути можливість отримання Росією нових безпілотників. 

Також на зустрічі йшлося про відновлення України не лише після перемоги, а й вже зараз. Окремо сторони обговорили формулу миру, яка мже повернути безпеку в Європі. Марін висловила готовність підтримки боротьби з екоцидом, до якого вдаються окупанти. 

Марін зі свого боку зазначила, що Україна щоденно показує свою стійкість. Росіяни і далі продовжують нелюдську війну проти українського народу.

"Ми підтримуємо разом із багатьма країнами заходи, що запоібагтимуть безкарності", – зазначила вона, підтримавши створення в Гаазі спеціального центру відповідальності росіян за злочини.

Премʼєрка також висловила підтримку конфіскації російських підсанкційних активів, щоб віддати їх на відбудову України. 

Санна Марін повідомила і про оголошення нового пакету допомоги для освітньої галузі на 29 млн євро. 

Це – другий візит Марін до України. Навесні минулого року вона здійснювала візит, зокрема до Бучі та Ірпеня. 

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