Військові обіцяють, що повернуть кожен сантиметр української землі.

Українські військові показали, як проводять рейд територією окупованої Херсонщини.

Відео опублікував перший заступник голови Херсонської ОВА Юрій Соболевський.

“Це відео військові дозволили викласти. Лівобережна частина Херсонщини буде вільною! Ми повернемо кожен сантиметр своєї землі та звільнимо кожного нашого жителя!” - написав Соболевський.

Він зазначив, що на відео херсонські розвідники проводять рейд на тимчасово окупованій території.

Нагадаємо, днями сили оборони знищили ціле угруповання човнів із російськими диверсантами поблизу островів на Дніпрі в Херсонській області.