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На Донеччині росіяни за добу вбили одного цивільного і двох поранили

Від російської агресії продовжують гинути цивільні.

На Донеччині росіяни за добу вбили одного цивільного і двох поранили
Ілюстративне фото
Фото: Павло Кириленко у Telegram

На Донеччині росіяни за добу, 9 березня, вбили 1 цивільного і 2 поранили.

Про це повідомляє голова Донецької ОВА Павло Кириленко

“Росія вбиває цивільних! За 9 березня росіяни вбили 1 жителя Донеччини — у Вовченці”, - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що ще 2 людини в області дістали поранення.

Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Нагадаємо, ЗСУ знищили за минулу добу ще 870 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні близько 156 990 військових.

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