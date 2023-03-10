На Донеччині росіяни за добу вбили одного цивільного і двох поранили

На Донеччині росіяни за добу, 9 березня, вбили 1 цивільного і 2 поранили.

Про це повідомляє голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

“Росія вбиває цивільних! За 9 березня росіяни вбили 1 жителя Донеччини — у Вовченці”, - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що ще 2 людини в області дістали поранення.

Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Нагадаємо, ЗСУ знищили за минулу добу ще 870 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні близько 156 990 військових.