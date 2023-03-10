Папа Франциск заявив, що у війні в Україні є інтереси "декількох імперій", і не лише російської

Він також сказав, що на другий день війни пішов до посольства Росії і пропонував організувати зустріч із Путіним, але йому відмовили.

Папа Римський Франциск вважає, що у війні в Україні є інтереси декількох "імперій", і не лише російської. Він у інтервʼю каналу RSI також сказав, що пропонував президенту РФ зустріч на початку війни, але отримав відмову.

Текстова версія бесіди, що транслюватиметься 12 березня, опублікована на сайті Vatican News. Згідно з нею, Папа Римський сказав, що зараз іде світова війна.

"Вона почалася по частинах, і тепер ніхто не може сказати, що це не світова війна. Тому що всі великі держави переплелися. І поле бою – Україна. Там усі борються", – сказав він.

Франциск послався на неназваного експерта, який сказав йому, що якби протягом року не виробляли нову зброю, то "проблема світового голоду була б вирішена".

"Це ринок. Ведуться війни, продається стара зброя, випробовується нова", – сказав він.

Франциск додав, що на другий день війни він пішов до російського посольства і сказав, що готовий їхати до Москви, якщо президент РФ з ним зустрінеться.

"Лавров написав мені дякую, та зараз не той час. Путін знає, що я доступний. Але там є імперські інтереси, не лише російської імперії, а й інших імперій", – сказав він, додавши, що для імперій типовим є ставити нації на друге місце.

В листопаді Папа Франциск заявив, що жорстокість російських військових, з якої вони діють в Україні, "непритаманна" народу Росії. Він послався на письменника Фьодора Достоєвського, який, за його словами, до сьогодні "надихає християн до осмислення християнства". Амбасадорка України в США Оксана Маркарова на це відповіла, що Папа Римський, мабуть, якось неуважно читав Достоєвського.

Франциск за час повномасштабного вторгнення декілька разів висловлював готовність стати посередником у перемовинах між Україною та РФ.