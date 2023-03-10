Кремль використав дефіцитні ракети, щоб компенсувати критику всередині РФ, – ISW

Путін хотів заспокоїти російські провоєнні та ультранаціоналістичні спільноти, які "закликали його помститися за інцидент у Брянській області 2 березня”.

Кремль, ймовірно, навмисно запустив 9 березня ракети, які українська ППО не може перехопити, щоб досягнути результату в російському інформаційному просторі, попри скорочення запасів таких ракет.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни за 9 березня (ISW).

Речник Командування Повітряних сил Збройних сил України полковник Юрій Ігнат зазначив, що Росія має до 50 ракет “Кинжал” і використала деякі ракети, які вона не може замінити.

“Російський президент Володимир Путін, ймовірно, використав ці дефіцитні ракети в безрезультативних атаках, щоб заспокоїти російські провоєнні та ультранаціоналістичні спільноти, які переважною більшістю закликали його помститися за інцидент у Брянській області 2 березня”, – йдеться у звіті.

Російські мілблогери та пропагандисти також критикували російську ракетну кампанію за те, що вона не змогла “заморозити” Україну взимку наприкінці лютого та на початку березня перед весняним сезоном. Ймовірно, Путін спробував компенсувати ці наративи ще одним ракетним ударом, подібним до тих, які Росія здійснила восени 2022 року, використовуючи сучасні ракети, щоб гарантувати завдання шкоди Україні.

“Проте російські мілблогери не дуже підтримали сьогоднішні удари, зазначивши, що Кремль має кардинально змінити свій підхід до націлювання, враховуючи, що Україна адаптувалася до встановленої моделі нападу на свою енергетичну інфраструктуру”, – зазначили аналітики.

Нагадаємо, 9 березня вночі і зранку російська армія завдала масованої ракетно-дронової атаки по території України. Сили протиповітряної оборони знищили 34 крилаті ракети Х-101/Х-555 та "Калібр". Всього Росія випустила по території України 48 ракет.

Як повідомили у Генштабі, загалом за добу Росія за добу здійснила пуск 84 ракет. Також рашисти завдали 12 авіаційних ударів, зокрема, використали 8 БпЛА типу "Шахед-136". Половину з них теж збили наші захисники.