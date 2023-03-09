Повітряні сили оприлюднили фото уламків ракет "Калібр" та Х-101, збитих 9 березня

До цього Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що Росія за добу здійснила пуск 84 ракет.

Командування Повітряних сил оприлюднило фото уламків російських крилатих ракет.

Світлини опублікували на сторінках командування у соцмережах.

На фото - уламки "калібрів" та Х-101, збитих 9 протиповітряною обороною ЗСУ.

Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ

Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ

Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ

Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ

Нагадаємо, Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що Росія за добу здійснила пуск 84 ракет. 34 ракети вдалося збити, ще 8 не досягли своїх цілей. Також рашисти завдали 12 авіаційних ударів, зокрема, використали 8 БпЛА типу "Шахед-136". Половину з них теж збили наші захисники.

Для нової атаки рашисти задіяли понад 30 літаків та три носії "Калібрів".