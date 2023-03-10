Урядовці Японії підписали угоду про $170 млн на екстрене відновлення України

Уряд Японії надасть близько 170 мільйонів доларів на проєкти екстреного відновлення України. Гроші підуть, зокрема, на відбудову критичної інфраструктури.

Про це повідомили у Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Відповідну Грантову угоду підписали міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков та виконавчий Старший віцепрезидент Японського агентства міжнародного співробітництва (JICA) Джунічі Ямада.

Угодою передбачається, що ці кошти будуть використані для невідкладного покращення:

обладнання для гуманітарного розмінування

транспортного обслуговування

енергетичного обладнання та управління відходами руйнувань

водопостачання та водовідведення

медичного обладнання та обладнання для надання освітніх послуг;для підтримки аграрного сектору.

Також домовленість передбачає інструменти контролю за прозорістю та ефективністю використання коштів.

Нагадаємо, на початку січня стало відомо, що Уряд Японії виділяє 95 мільйонів доларів на відновлення України. Ці кошти будуть направлені Програмі розвитку ООН (ПРООН) в рамках партнерської угоди.

У лютом премʼєр-міністр Японії Фуміо Кісіда оголосив про виділення Україні допомоги у $5,5 млрд.